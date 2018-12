Programmieren statt erziehen? Wie technischer Fortschritt nicht zum Bildungsrückschritt wird

Thanasis Zovoilis via Getty Images

Sie ist weder gefährliches Teufelszeug noch Allheilmittel für die Herausforderung unserer Zeit: Die Digitalisierung ist ein Megatrend, dem wir uns als Gesellschaft nicht willenlos ausliefern sollten. Es ist vielmehr an uns, sie konstruktiv zu gestalten und unserem Wertesystem zu unterwerfen – nicht umgekehrt.

“Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit übertrifft. Auf der Welt wird es nur noch eine Generation aus Idioten geben.” Albert Einstein (1879-1955)

Sie sitzen beieinander und sind doch in Gedanken meilenweit entfernt: Oft genug sind vor allem Kinder und Jugendliche mit ihren Smartphones beschäftigt, ohne ihre Umgebung überhaupt noch wahrzunehmen. Ob sie sich mit anderen über soziale Netzwerke austauschen, irgendwelche News konsumieren oder als Avatar erbitterte Kämpfe ausfechten – die Grenze zwischen realer und virtueller Welt verschwimmt, das Hier und Jetzt gerät zur Nebensache.

Sowohl die kommunikativen als auch die sozialen Kompetenzen verkümmern auf diese Weise, wenn wir als Gesellschaft verlernen, einen sachlichen Diskurs zu führen, die Befindlichkeiten unseren Gegenübers wahrzunehmen und jeglichen Informationsaustausch auf 280 Zeichen reduzieren.

Von technischen Möglichkeiten und pädagogisch Wertvollem

Kinder müssen an die Digitalisierung herangeführt werden, schließlich sollen Sie die Zukunft meistern – darin sind sich alle Beteiligten einig. Es stellt sich nur die Frage, was genau als Digitalisierung der Bildung verstanden wird: Die Ausstattung der Schulen mit moderner Hardware und, im Optimalfall, mit einem W-LAN-Netz?

Das ist zwar technisch ohne weiteres möglich, aber nicht zwangsläufig pädagogisch sinnvoll. Hand aufs Herz: Die meisten Jugendlichen handhaben die Technik mit traumwandlerischer Sicherheit, gehen sie doch deutlich unbefangener als Erwachsene heran und machen sich beim Austesten neuer Features keine Gedanken über irgendwelche Schäden, die sie eventuell anrichten könnten.

Natürlich sollten sie sich das Internet als Wissensfundus nutzbar machen , schließlich liegt lebenslanges Lernen vor ihnen.

, schließlich liegt lebenslanges Lernen vor ihnen. Natürlich sollten Sie Programme und Tools einsetzen , um sich wiederholende Schritte zu vereinfachen, sie aber trotzdem zu verstehen.

, um sich wiederholende Schritte zu vereinfachen, sie aber trotzdem zu verstehen. Natürlich sollten sie rund um den Globus kommunizieren, aber eben auch Verantwortung für ihr Hier und Jetzt übernehmen.

Genau das ist der Punkt: Sie sollten die Technologie als Hilfsmittel kennenlernen, das die eigene Kreativität, das logische Denken und vor allem die humanistischen Wertvorstellungen niemals ersetzen kann – und soll.

Es ist also fraglich, ob wir Lernprozesse wirklich derart verpacken sollten, dass das Lernen zur Unterhaltung verkommt – denn welchen Stellenwert nimmt Lernen dann noch ein?

Wir könnten uns das mühsamen Aneignen fremder Sprachen sparen, schließlich gibt es doch die elektronischen Simultanübersetzer. Aber was für ein Gefühl für die jeweilige Sprache und damit für das Land können wir auf diese Weise überhaupt noch entwickeln?

Wir können uns auch so organisieren, dass unser Laptop uns anzeigt, wann wir wie lange Pause machen, etwas essen oder uns bewegen sollten. Sind wir dann überhaupt noch mündig?

Ist es nicht vielmehr dieser Prozess aus Anstrengung und Einsatz, die in Erfolg gipfeln oder eben in Misserfolg, der uns dann zu einer Korrektur zwingt, der uns als Persönlichkeit und Teil der Gemeinschaft erst reifen lässt? Sollten wir irgendwann den Gemütszustand unserer Mitmenschen nur noch erkennen, wenn wir einen Gesichtsscan einsetzen, was technisch durchaus schon möglich ist, dann haben wir ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Digitalisierung braucht soziale Kompetenzen

Es ist unstrittig, dass deutlich mehr Kompetenzen erforderlich sind als reine Fachkenntnisse wie etwa das Beherrschen von Programmiersprachen. Ohne Frage, sie sind nützlich, denn durch sie können wir die Digitalisierung und deren Ergebnisse als das begreifen, was sie sein sollten: intelligente Hilfsmittel für das Wirken des Menschen.

Gefragt sind allerdings auch “soft skills” wie analytisches Denken und Handeln, emotionale Intelligenz und Kommunikationsstärke, Entscheidungskompetenz und Kreativität, geistige Beweglichkeit, Neugier, Offenheit und Veränderungskompetenz – und nicht zuletzt soziale Kompetenz.

Diese innere Einstellung von Menschen gegenüber anderen Menschen, die Fähigkeit zur Konfliktlösung und zur ethisch anspruchsvollen Führung lässt sich nicht mit digitalen Geräten oder Software erlernen. Das Gefühl für Gerechtigkeit entwickelt sich ebenso im menschlichen Miteinander wie Empathie, Verantwortungsbewusstsein oder Solidarität.

Wenn aber schon heute ein Mangel an sozialen Kompetenzen beklagt wird und wir erst am Beginn der Digitalisierung stehen, werden wir dies nicht korrigieren, indem wir Kinder und Jugendliche so früh wie möglich zu IT-Experten machen! Soziale Performance kann nicht technisch sichergestellt werden – auch nicht im Zuge der Digitalisierung.

Das neue Selbstverständnis des Menschen

Die Lösung ist nicht kompliziert: Die Technik hat grundsätzlich dem Menschen zu dienen – das sollte sich nicht verkehren. Beschneidet die Technik die Freiheit und die Verantwortung des Menschen, werden aus diesen letztendlich Roboter.

Bildung und Erziehung müssen sich zwar mit der Digitalisierung befassen, nämlich mit Medienkunde, Mediennutzung, aber auch mit Mediengestaltung und Medienkritik. Unverzichtbare Grundlage ist jedoch eine vielseitige, humanistisch geprägte, ganzheitliche und auf Heranwachsende zugeschnittene, von gut bezahlten Pädagogen als Berufung empfundene Bildung. Darauf sollten wir uns schnellstmöglich besinnen.