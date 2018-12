Professor erklärt: So messt ihr euren Penis richtig

Viele Männer haben schon einmal ihren Penis gemessen.

Ein Professor verrät die richtige Methode, das Genital auszumessen.

Laut einer Studie des King’s College in London beträgt die Länge des schlaffen Penis des Durchschnittsdeutschen 8,6 Zentimeter. Angesichts solcher Zahlen fragen sich wohl viele Männer, wie sie wohl selbst untenrum abschneiden. Auf Pi-Mal-Daumen ist da kein Verlass: Denn laut Experten gibt es tatsächlich eine korrekte Variante, das männliche Genital zu vermessen, wie die “Bild”-Zeitung schreibt.

Neben einem Penis braucht man dafür einzig ein “Maßband, so wie es Schneider verwenden”, sagt Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit an der Universität Hamburg zur “Bild”.

“Bitte keinen Zollstock oder Metallmaßband.”

Solche steifen Gerätschaften passten sich nämlich nicht der Form des Gliedes an und verfälschten so das Ergebnis.

Dr. Sommer empfiehlt, “das flexible Maßband genau am Übergang von der Penisbasis zum Schambein gerade bis zur Spitze der Eichel” anzulegen.

Der richtige Durchmesser für das richtige Kondom

Besonders praktisch: Mit dem Maßband kann man den Penis sowohl in schlaffem als auch steifem Zustand messen.

Außerdem eigne sich das Maßband dazu, den Durchmesser des Penis zu bestimmen.

Diesen Wert genau zu kennen, kann sich vor allem bei der Kondom-Auswahl lohnen.

Dazu messe man das Glied an an seiner dicksten Stelle, sagt der Medizin-Professor. Je nach Exemplar liege diese mal an der Peniswurzel, mal in der Mitte und mal ganz woanders.