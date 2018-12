Donald Trumps TV-Show: Produzenten packen aus, was sie am Set erlebten

Donald Trump verdankt der TV-Show “The Apprentice” seine Rückkehr auf die Erfolgsspur.

Die Produzenten der Sendung verrieten nun, wie schwierig es war, mit Trump zu arbeiten.

Schon lange bevor er US-Präsident war, eilte Donald Trump ein Ruf voraus. Der des “Deal-Makers”, des erfolgreichen wie skrupellosen Immobilien-Moguls.

Das jedoch war nicht immer so. Denn in den 90er-Jahren war der heutige Regierungschef pleite. Sein Immobilien-Imperium war heruntergewirtschaftet, allein im Jahr 1995 machte Trump fast eine Milliarde US-Dollar Verlust geltend.

► Dass Trump zwar taumelte, aber nicht fiel, verdankt er auch der TV-Reality-Show “The Apprentice”. Seit 2004 stand Trump als Hauptfigur der NBC-Serie vor der Kamera und castete junge, aufstrebende Geschäftsleute.

Die Catchphrase “You’re Fired!” wurde weltberühmt, die Marke Trump wieder populär. Wie schwierig das war, haben nur mehrere Produzenten der Show im US-Magazin “New Yorker” verraten.

“Es war ein bröckelndes Imperium”

Bill Pruitt, einer der Produzenten, sagte so: “Er war schon durch – was weiß ich wie viele – Pleiten gegangen. Aber wir mussten ihn aussehen lassen, wie die wichtigste Person der Welt. Es war, als würden wir den Hofnarr zum König machen.”

► In Trumps Büroräumen hätten sie heruntergekommene Möbel entdeckt und ein “bröckelndes Imperium” erlebt. “Aber wir mussten es schaffen, dass das anders wirkt.”

Dabei sei allerdings nicht nur das Mobiliar zum Problem geworden.

Donald Trump las nie ein Skript

Denn Trump habe die Fernsehcrew trotz unwidersprochener Show-Qualitäten zur Verzweiflung gebracht.

► Katherine Walker, eine weitere Produzentin, verriet: “Er hat das Skript nie gelesen, hatte eine völlig falsche Ausdrucksweise und ist über die eigenen Worte gestolpert.”

Aus dem Stegreif aber habe Trump auch die pikanten und oft albernen Reden geschwungen, die für das Reality-Fernsehen so wichtig seien. Der Rest sei mit viel Nachbearbeitung gerettet worden – wobei Trump wohl glaube, “dass er nie editiert wurde”.

Trumps Entscheidungen machten keinen Sinn

Dabei sei es nicht allein darum gegangen, sinnlose Sätze herauszuschneiden, sondern auch, sinnlose Entscheidungen im Nachhinein sinnvoll erscheinen zu lassen.

Trump sei so oft unvorbereitet in die in der Show entscheidenden “Board Room”-Meetings gekommen und habe Kandidaten der Sendung aus reiner Laune heraus gefeuert. Oft seien das Personen gewesen, die in den Wettbewerben der Show eine gute Leistung erbracht hatten.

Dann hätten die Produzenten die Sendung von hintern noch einmal neu aufrollen müssen, um vermeintliche Fehler der Kandidaten herauszustellen und Trumps Entscheidung zu rechtfertigen.