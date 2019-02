Problemfall Bundeswehr

Wie rechts ist die Bundeswehr? Skandale bei der Bundeswehr, 200 Rechtsextreme von der Bundeswehr entlassen, Hitlergrüße in den Kasernen, ehemalige Elitesoldaten, die gefährliche Vereine gründen und vieles mehr. Dann werden noch Soldaten entlassen, die zu oft rechtsextreme Fälle gemeldet haben. Fast jeden Tag wird meine Filterblase voll mit solchen Nachrichten über die Bundeswehr. Als aktiver Soldat erschüttern mich diese Neuigkeiten im Netz und ich werde enttäuscht, leicht verzweifelt von den genannten Kameraden, die ich nicht kenne, aber Kameraden nenne. In anderen Filterblasen gibt es eher von den anderen Nachrichten. Keine Munition für Leopard-Panzer, nicht einmal ein funktionierendes Sturmgewehr, Militärflugzeuge fliegen nicht, gleitende Arbeitszeiten und Kitas in den Kasernen, die Soldaten brauchen neue Vorbilder und eine neue Erinnerungskultur usw. Auch wenn diese Nachrichten nicht immer die exakte Realität darstellen, lassen sie mich den Zustand meines Arbeitgebers infrage stellen.

Ich habe einen Migrationshintergrund, bin muslimisch und wurde bisher nicht zum Opfer einer offenen rassistischen Gewalt innerhalb der Bundeswehr. Judenwitze und Späßchen über andere Minderheiten habe ich jedoch öfter mitbekommen. Sobald einer dasteht und nicht mitlacht, werden Witze in seiner Anwesenheit nicht mehr wiederholt. Ja, in der Bundeswehr erlebt man so etwas. In der Schule, bei der Arbeit, an den Universitäten, unter den Politikern etwa nicht? Wie viele der sehr geehrten Leser intervenieren sofort oder signalisieren mit ihrer Körperhaltung, wie unerhört sie ein solches Verhalten finden? Naja, bleiben wir mal bei der Bundeswehr.

Die Ansichten bezüglich der Bundeswehr sind gespalten. Manche würden die Bundeswehr ganz abschaffen. Andere denken, dass sie sich sich ja zum großen Teil selbst abgeschafft hat. Andere würden das Militär so stark ausbauen und das Image eines Papiertigers wieder verbessern, wobei so manch einer von einer mächtigen Kämpfertruppe träumt. Innerhalb der Bundeswehr sieht das Ganze nicht viel anders aus. Tatsächlich sind aber einzelne Ansichten und bestimmte Gesellschaftsgruppen stärker vertreten. An dieser Stelle fehlt mir auch der Diskurs. Sobald zumindest störende Meinungen fehlen, wird der Diskurs nicht fruchtbar genug sein. Wer sich einer Organisation, wie der Bundeswehr, entzieht, kann nur von außen wirken. Mit der Kritik eines außenstehenden wie „Die sind doch alle Faschos da.“ oder „Die Bundeswehr gehört doch abgeschafft!“ ist leider wenig geholfen.

Sollen wir also die Bundeswehr abenteuerlustigen Rechten überlassen? Sollen wir uns nicht etwas differenzierter mit der Bundeswehr beschäftigen? Sollen wir nicht nachfragen/herausfinden, was mit unseren Steuergeldern passiert? Sollte die Bundeswehr nicht effizienter gestaltet und geführt werden? Wenn wir schon Streitkräfte unterhalten, sollten sie nicht entsprechend taugen? Wie soll ein offener und facettenreicher Diskurs innerhalb der Bundeswehr entstehen, wenn nicht alle Minderheiten und gesellschaftliche Gruppen in der Bundeswehr vertreten sind? All diese Fragen sollte sich ein interessierter Bürger stellen.

Die Bundeswehr befindet sich meines Erachtens in einer Reformphase. Veränderungen in Organisationen werden als Herausforderung beschrieben, die kühlen Kopf, Reflexion, Selbstkritik und externe Begleitung erfordern sowie ein hohes Maß an Begeisterung und Resilienz. Der öffentliche Dienst sollte die Vielfalt der Gesellschaft und gesellschaftliche Zustände realitätsnah widerspiegeln. Alle Teile der Gesellschaft sollten in einer Behörde ein Gesicht, eine Stimme haben. Mit interner und externer Beteiligung lassen sich auch die Probleme unserer Streitkräfte lösen. Ich wünsche mir mehr progressive, humane und weltoffene Menschen bei der Bundeswehr.