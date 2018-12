Pornostar an Flughafen festgenommen: Die Vorwürfe sind schockierend

Ein US-Pornostar, die 31-jährige Katrina Danforth, Künstlername Lynn Pleasant, ist am Mittwochmorgen am Spokane International Airport in Washington festgenommen worden. Das berichtet unter anderem die “New York Post”.

Es geht um schockierende Vorwürfe: Laut Gerichtsdokumenten, aus denen die Zeitung zitiert, soll Danforth versucht haben, einen Auftragskiller zu engagieren, um eine Zielperson, die als “H.R.” identifiziert wird, umzubringen.