Polizei NRW: Dieser Mann lauerte Mädchen im Schwimmbad auf – wer hat ihn gesehen?

Im vergangenen Sommer soll ein unbekannter Mann junge Mädchen in Umkleidekabinen eines Schwimmbads im nordrhein-westfälischen Emmerich heimlich fotografiert haben.

Die Polizei Kleve sucht jetzt mit Fahndungsfotos nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Am 19. August 2018 gegen 15 Uhr soll ein Mann heimlich Mädchen in Umkleidekabinen des Freizeitbads “Embricana” in Emmerich aufgelauert haben, um sie zu fotografieren – die Polizei Kleve sucht nun nach dem Tatverdächtigen.

Der Unbekannte wird auf 50 bis 65 Jahre geschätzt. Er wartete über einen längeren Zeitraum im Umkleidebreich, offenbar gezielt auf junge Mädchen, wie die Polizei berichtet.