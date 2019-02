Laut Bericht hat die Stadt Ahlen den Hund namens Edda vor dem Verkaufauf Ebay gepfändet. Die ursprünglichen Besitzer des Mopses hätten es versäumt die verpflichtende Hundesteuer zu bezahlen. Daraufhin nahm die Stadt den Hund mit und pfändete ihn. Laut dem Bericht hieß es in der Kleinanzeige bei Ebay:

Sie kontaktierte den Verkäufer – und kam dabei etwas Schrecklichem auf die Spur. Denn: Als Verkäufer des Hundes stellte sich die Stadt Ahlen bei Hamm in Nordrhein Westfalen heraus.

Trotzdem entschied sie sich dazu, den Hund zu kaufen. Als er bei ihr eintraf, merkte die Frau schnell, dass es dem Tier nicht so gut ging, wie es die Anzeige versprach.

“Ich verkaufe eine ein Jahr alte Mopsdame mit Stammbaum. Der Name der Hündin lautet Edda vom Kappenberger See. Edda wurde am 20.06.2017 geboren. Sie ist geimpft und gechipt. Nach Rücksprache mit dem Tierarzt ist Edda kerngesund!“