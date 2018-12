Polizei bekommt Post von Dieb – im Paket sind ein Brief und Geld

Die Polizei in der Stadt Baunatal nahe Kassel hat einen überraschendes Paket bekommen.

Ein Dieb schickte zwei gestohlene Kennzeichen zurück – samt Entschuldigung und Entschädigungsgeld.

Reue ja, Mut nein: Ein anonymer Dieb hat – statt sich zu stellen – der Polizei in der Stadt Baunatal ein Paket mit seiner zuvor gemachten Beute geschickt.

In dem Paket: Zwei gestohlene Kennzeichen aus dem Raum Kassel, 20 Euro sowie ein Brief, in dem der Dieb die Beamten um Entschuldigung bittet.

Dieb schreibt der Polizei: “Ich schäme mich sehr”

“Ich kann meine Tat leider nicht erklären und schäme mich sehr, dass ich so was getan habe”, schrieb der Kleinkriminelle laut der Polizei in dem Brief.