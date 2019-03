Plastizität: 3 Tipps, wie Sie Ihr Gehirn verändern

Du bist, wo du warst - und wirst, wo du hingehst: Wer sich entwickeln möchte, sollte vor allem eines tun: Sein bisheriges Umfeld verlassen. Das gilt im direkten und übertragenen Sinn. Wer sich Jahre- und jahrzehntelang in wenig oder kaum anregenden Arbeitsumgebungen aufhält, tut seinem Gehirn nichts Gutes. Aber es muss nicht immer der Jobwechsel sein: Auch sehr detailreiche Fantasiereichen bringen einen in die Ferne, andere Welten und die Zukunft. Heim und Hof (zeitweise) zu verlassen ist auch keine schlechte Idee: Vielgereiste, die viel erlebt haben, sind meist auch weltoffener. Und weltoffener bedeutet sehr oft auch toleranter. Toleranz wiederum besitzen vor allem jene, die in ihren Einstellungen nicht festgefahren sind. Sie haben ein flexibles Gehirn und Mindset.