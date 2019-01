Plastik: Wie eine Idee aus Chile die Vermüllung der Meere stoppen könnte

Ein chilenisches Unternehmen hat eine Plastiktüte entwickelt, die sich nach fünf Minuten im Wasser auflöst.

Damit will “Solubag” etwas dagegen unternehmen, dass wir jährlich mit Hunderten von Tonnen an Plastikmüll die Meere verschmutzen.

Die Welt versinkt in einem Meer aus Plastik – das belegen zumindest Bilder von schwimmenden Tüten-Inseln, zugemüllten Stränden und in Plastiknetzen gefangenen Tieren, wie sie in jüngster Zeit in den Medien kursierten.

Und tatsächlich sind gerade Plastiktüten ein Problem für die Umwelt: Während in Deutschland der Verbrauch im Jahr 2017 um 1,3 Millionen Tüten pro Kopf und pro Jahr zurückgegangen ist, werden weltweit nach wie vor etwa eine Million Plastiktüten pro Minute verbraucht.

Ein chilenisches Unternehmen könnte die Lösung für unser Plastikproblem gefunden haben

Ein chilenisches Unternehmen hat vielleicht die Lösung für dieses Problem gefunden: Solubag will im Oktober dieses Jahres eine Plastiktüte auf den Markt bringen, die sich innerhalb von fünf Minuten im Wasser auflöst.

Damit würde Solubag eine Maßnahme gegen eines unserer derzeit schwerwiegendsten Umweltprobleme finden: Sobald Plastikmüll unsere Gewässer erreicht, stellt er eine große Gefahr für dort lebende Tiere dar: Sie drohen, sich in dem Müll zu verfangen oder daran zu ersticken, was dazu führen kann, dass ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten.