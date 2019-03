getty Peter Kyle (Mitte) zusammen mit Wahlhelfern und dem mittlerweile unabhängigen Abgeordneten Chuka Umunna (rechts) im Wahlkampf 2017.

Auch an diesem Donnerstag stehen sie wieder auf der Straße vor dem britischen Parlament: Demonstranten, die gegen den Brexit protestieren. Zahlreiche EU-Befürworter halten noch immer täglich Europaflaggen hoch und brüllen ihre Schlachtrufe für einen Verbleib Großbritanniens in der EU, während die Abgeordneten im Parlament über den Brexit entscheiden. Ein Mann, der den Traum der EU-Freunde wahrmachen könnte, ist der Labour-Abgeordnete Peter Kyle. Der 48-Jährige sitzt auf den hinteren Bänken des Parlaments. Zusammen mit Kollegen hat er einen viel diskutieren Plan ausgetüftelt, der den Weg zu einem zweiten Referendum und einem Exit vom Brexit bereiten soll. Als wir ihn am Telefon erreichen, sitzt er in seinem Abgeordnetenbüro in Westminster und bereitet sich auf die anstehende Debatte im Unterhaus vor. "Fragen Sie nicht", antwortet er lachend auf die Frage, wie stressig diese verrückte Woche in der britischen Politik für ihn ist.

Pinterest An diesem Donnerstag stimmt das Unterhaus über eine mögliche Verschiebung des Brexit ab. Kyle geht davon aus, dass sich die Abgeordneten dafür entscheiden werden. “Das Unterhaus hat sich eindeutig gegen einen Brexit ohne Vertrag ausgesprochen”, sagt er. Zur Abstimmung steht am Donnertag auch ein erster Antrag für ein zweites Referendum, die Erfolgsaussichten dafür sind aber noch gering. Peter Kyle wartet noch mit seinem Plan, er will den richtigen Zeitpunkt wählen, um seinen Antrag zu einem zweiten Referendum ins Unterhaus einzubringen. Wie seine Strategie für ein zweites Referendum aussieht, erklärt er im Gespräch mit der HuffPost.

HuffPost: Der Brexit-Prozess erscheint derzeit chaotischer denn je. Verzeihen Sie mir also diese unverblümte Frage: Was zum Teufel ist los in Großbritannien? Peter Kyle: (lacht) Es ist richtig, diese Frage zu stellen. Die Antwort ist: Das Parlament befindet sich in einer Sackgasse. Die britische Regierung hat einen Deal abgeliefert, dem die EU und die britische Regierung zwar zugestimmt hat. Die Premierministerin aber hat das Unterhaus nicht vor Beginn der Verhandlungen mit der EU befragt, was es will. Auch hat sie die britische Öffentlichkeit nicht befragt, was sich die Menschen, die für den Austritt gestimmt haben, erhoffen und was die Menschen, die für den Verbleib gestimmt haben, wollen. Sie hat zu spät gesehen, dass der Weg, den sie die vergangenen zwei Jahre gegangen ist, schon die ganze Zeit blockiert war. Wir befinden uns in einer Pattsituation zwischen der Regierung und dem Parlament. Ist es nun an der Zeit für das Parlament, die Kontrolle über den Brexit-Prozess zu übernehmen? Es ist verfassungsmäßig eine sehr komplizierte Situation. Es herrscht Chaos. Der Deal der Premierministerin hat die beiden Extreme der Debatte vereint. Sie hat die Brexit-Hardliner wie Nigel Farage und diejenigen, die so wie ich für einen EU-Verbleib sind, gegen sich aufgebracht. Es gibt für May keinen Ausweg. Das Parlament wird jetzt versuchen, Kontrolle auszuüben. Das werden wir die nächsten Tage sehen. Das Parlament hat bereits Kontrolle ausgeübt, als es Theresa May dazu brachte, ihren Deal zur Abstimmung im Unterhaus einbringen zu müssen. Am Dienstag lehnte das Unterhaus den Austrittsvertrag von Theresa May zum zweiten Mal ab, am Mittwoch schloss es einen Austritt ohne Vertrag – gegen den Willen von May – generell aus. Wie haben Sie die Niederlagen der Premierministerin in dieser Woche erlebt? Wir haben eine Regierung, die bei jedem weiteren Schritt geschwächt wird. May hat die Stimmung im Unterhaus auf spektakuläre Weise verkannt. Ihr Statement gestern ließ Demut und ein Bewusstsein für die politische Situation vermissen. Es gab Aufruhr (unter den Abgeordneten, Anm.). Vergangene Nacht hat sie eine Debatte für heute angekündigt und damit sofort eine angespannte und aggressive Atmosphäre erzeugt. Sie schafft es nicht, Schritte zu machen, die von dem Chaos wegführen würden. Sie scheint nur immer weiter in Richtung Abgrund zu laufen.

Heute können die Abgeordneten darüber abstimmen, ob Großbritannien die EU um eine Verschiebung des Brexits bitten soll. Theresa May hat diesen Antrag aber auch damit verknüpft, ihren Deal am 20. März noch ein drittes Mal zur Abstimmung zu stellen. Was wird heute Ihrer Meinung nach passieren? Wir werden heute sehen, dass das Unterhaus für eine Brexit-Verschiebung stimmt. Man muss abwarten, welche Änderungsanträge noch eingebracht werden.