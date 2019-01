Wenn ich durch den Söhrer Wald laufe, beobachte ich gern die Bäume. Majestätisch ragen sie gen Himmel, halten jedem Wetter stand und lassen sich durch nichts beeindrucken. Kurz vor der Feldmark stehen drei dicke Buchen, dazwischen ein schmaler eher schief gewachsener Baum. Sein Stamm ist ca. 10 cm schmal, seine Krone besteht aus ein paar dünnen Ästen. Eher schlecht als recht wankt er im Wind und macht den Eindruck, bald umzukippen. Dieser Baum ist mir ans Herz gewachsen, denn wir sehen uns sehr ähnlich 🙂 Gestern lief ich mal wieder dort entlang und ein Gedanke kam in mir auf. Nimmt sich dieser Baum zu Silvester eigentlich etwas für das neue Jahr vor? Vielleicht mal zuzunehmen, sich eine schönere Krone wachsen zu lassen, aufrecht zu stehen oder mehr Blätter zu haben. Ich musste schmunzeln.

Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die ständig einer Perfektion hinterher rennen.

…die nie zufrieden sind mit dem, was ist. Die sich immer selbst optimieren müssen. Gerade zu Silvester geht die große „Ich muss mal was verändern“ Rallye wieder los. Diäten, Sportprogramme und neue Lebensweisheiten haben Hochkonjunktur. Ich selbst bin auch so ein Kandidat gewesen. Seit meiner Kindheit laufe ich Idealen hinterher, vergleiche mich mit Anderen oder geißele mich mit Selbstverbesserung.

Los ging es in meiner Jugend. Hinter meiner Hühnerbrust versteckt, saß ich im Sportunterricht in einer Ecke und schaute neidisch zu den muskulösen Jungs. Mit ihren eng anliegenden Tanktops brauchten sie nur mit den Finger zu schnipsen und die Mädels saßen auf ihrem Schoss. Ich wollte das auch, darum meldete ich mich bald im örtlichen Fitnesscenter an, um monatelang die 5 Kilo Hanteln in die Höhe zu heben. Das Ergebnis war: Nix, Null, Niente, Nothing. Mein Körper weigerte sich vehement auch nur ein Gramm Muskeln aufzubauen. Ich gab frustriert auf. Danach entdeckte ich den Basketball für mich. Auch hier orientierte ich mich natürlich nur an den Großen wie Scottie Pippen, Michael Jordan und co. Sie konnten trotz geringer Körpergröße aus dem Stand den Ball im Korb versenken. Ich, mit meiner Größe von 1,96 Meter, hatte die Sprungkraft eines Kachelofens. Also trainierte ich wie besessen an meiner Sprungkraft, bis ich endlich an diesen doofen Ring kam. In den Punktspielen stolperte ich mehr schlecht als recht über meine eigenen großen Füße und wurde vom Trainer sofort wieder ausgewechselt. Der Frust stieg, ich gab den Basketball auf.

Nach dem Basketball kam das Klavierspiel. Hier entdeckte ich tatsächlich ein Talent in mir und merkte schnell, dass ich mich mit diesem Instrument ausdrücken konnte. Jedoch war ich damit nicht zufrieden. Ich verglich mich ständig mit meinen Musikerkollegen, die mir technisch weit voraus waren. Krampfhaft saß ich vor der Klaviatur und arbeitete meine Fingerübungen ab, bis die Finger schmerzten. Mein Ziel war es, immer besser zu werden.

Auch in meinen Konzerten war ich nie so richtig zufrieden. Anstatt den Moment zu genießen, überlegte ich während des Spielens schon, was man beim nächsten Konzert besser machen könnte. Wie man mehr Zuschauer bekommt, was man an innovativen Ideen einstreuen könnte, welche Videos man noch einbauen müsste. Irgendwann fing ich an zu schreiben und strebte der Weltliteratur hinterher. Der erneute Kraftsport trieb mich in eine Essstörung. Im Funktionstraining wurde ich auf meine Fehlhaltung aufmerksam gemacht, die ich seitdem bekämpfte. Beim Krav Maga (einer Kampfsportart) nannten sie mich Bambi. Als ich mit dem Laufen anfing, hatte ich schon den Marathon im Kopf. Langsam baute mein Körper immer mehr ab, nun sollten es die Nahrungsergänzungspillen richten. Der Schlaf sollte optimiert werden und der Tag wurde in Kategorien unterteilt.

Und während ich stetig gegen mich kämpfte und versuchte immer perfekter zu werden, merkte ich nicht, dass ich immer kranker und trauriger wurde. Irgendwann hatte mein Körper genug von diesem Wahnsinn und sagte STOP!!!