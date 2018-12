“Ich mag es am liebsten ganz ohne die Hände am Penis. Wenn sie die Hände einsetzt, sollte sie wissen, was sie damit tut, und damit meinen Hintern oder Hodensack packen .

Der gesamte Intimbereich sollte dabei bedient werden: Der Hodensack sanft oder fest geleckt, gepackt oder gestreichelt werden und mit der Zunge für Abwechslung gesorgt werden. Generell gilt für den Blowjob, was wohl für alles, was mit Sex zu tun hat, gilt: Nicht ekeln und nicht großartig nachdenken.”

Fast alle Männer lieben Blowjobs und auch die meisten Frauen wollen darauf nicht verzichten. So gaben bei einer Umfrage des Sex-Portals “Joyclub” 83 Prozent der Männer und sogar 86 Prozent der Frauen an, dass der Blowjob für sie einfach zu einer Beziehung dazu gehört.

Paco, 25, Ton-Ingenieur, Produzent:

“Das Wichtigste für einen guten Blowjob ist meiner Meinung nach der Enthusiasmus des Blasenden. Keiner will einen schlecht gelaunten Partner, der nur so halbherzig am Glied rumschnullt, ‘damit er halt hart wird’. Nein, beim Blasen ist es quasi wie bei einer mündlichen Note im Sportunterricht: Es kommt auf die Motivation bei der Sache an.

Wenn es dann richtig los geht und der Penis schon steht, finde ich es am besten, wenn sie mit der Zunge an der Eichel anfängt, dann den Schaft abwärts leckt und sich bis zu den Hoden vorarbeitet, die dann einzeln oder gleichzeitig geleckt werden können.

In diesem Stadium sind Hände noch erlaubt. Auch wenn die Erektion zu Beginn des Blowjobs noch nicht hart genug ist, ist Handbetrieb meist leider unabdingbar.

Später empfiehlt es sich, die Hände ganz weg zu lassen oder maximal noch zum Eierkraulen einzusetzen. Dabei gilt meiner Meinung nach aber die Maxime: lieber zu wenig als zu viel Eierkraulen.

“Von Hundeblick bis verruchter Hure kann alles sexy sein”

Mir ist auch der Augenkontakt wichtig. Dabei kann von Hundeblick bis verruchter Hure alles sexy sein. Persönlich find ich es ultra heiß, wenn beim Blasen so richtig gesabbert und geschmatzt wird. Es muss kein übertriebenes, pornomäßiges NGHNGHMGH-Geschrei sein, aber auditives Feedback ist schon immer schön.

Stöhnen finde ich dabei eher abturnend, weil es unglaubwürdig rüberkommt.”