"Operation Ost": Wie SPD und CDU die AfD stoppen wollen

Den Ort hat die SPD Ost bewusst gewählt.

Manuela Schwesig war erst 15, Franziska Giffey gerade mal 11 Jahre alt - die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesfamilienministerin sind heute prägende Gesichter der ostdeutschen SPD – sie haben ein schweres Erbe zu verwalten.

43 Männer und Frauen gründeten am 7. Oktober 1989 in Schwante bei Berlin die Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP), während Erich Honecker in Ost-Berlin den 40. Geburtstag der DDR feierte.

► Damals gab es viel Aufbruch - heute geht es fast um die Existenz - nun soll von Schwante in Brandenburg ein Neustart ausgehen.

Fast 30 Jahre später ist die Ost-SPD nun für eine Klausur wieder hier, um die Weichen für ein schwieriges Wahljahr zu stellen.

“Wir haben immer noch die Situation, dass die Ostdeutschen länger arbeiten und weniger Geld bekommen, dass sich die Lebensleistung der Ostdeutschen in der Rente nicht ausreichend niederschlägt”, sagt Schwesig in Schwante.

► Ähnlich wie die CDU soll angesichts des Erstarkens der AfD den Bürgern im Osten mehr Aufmerksamkeit zuteil werden.

► “Zu häufig herrscht in der Bundespolitik und auch in der SPD ein Westblick”, zeigt man sich in einem Papier selbstkritisch.

Bis heute sind die Sozialdemokraten stolz, dass sie damals einen anderen Weg als die CDU gegangen sind, die sich in der DDR als Blockpartei gleichschalten ließ.

Allerdings konnte die Ost-CDU nach der Wende so schneller schlagkräftige Strukturen schaffen.

Die SDP wollte keine SED-Mitglieder aufnehmen - aus heutiger Sicht für viele ein Fehler, so wurde die Chance verpasst, gemäßigte SED-Leute zu gewinnen; die Linke wäre heute womöglich nicht so stark im Osten.

Was für CDU & SPD im Osten auf dem Spiel steht

Die Mitglieder werden immer älter und weniger, im September und Oktober bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg drohen der SPD zudem herbe Klatschen.

► In Sachsen und Thüringen waren es schon 2014 nur noch jeweils 12,4 Prozent, in Brandenburg 31,9 Prozent - dort muss Ministerpräsident Dietmar Woidke um sein Amt bangen, Umfragen sehen die SPD gleichauf mit der AfD bei 20 Prozent.