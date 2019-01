“Ich habe versucht, ihm das Spray zu geben – das funktioniert meistens – aber es hat nicht geklappt, also rief ich den Krankenwagen.“

“Normalerweise reagiert er nicht so stark darauf”, sagte der Vater.

Für den 11-jährigen war das verhängnisvoll. Denn: Er litt an einer Fisch-Allergie .

Neujahr endete für eine Familie in New York mit einer Tragödie: Der 11-jährige Sohn starb, weil seine Oma ihm Fisch gebraten hatte.

Vater Steven über den Verlust: “Mein Sohn war der Beste”

Während die Familie auf die Rettungskräfte wartete, versuchte der Vater seinen Sohn mit einer Wiederbelebung ins Leben zurück zu bringen – was auch kurzzeitig gelang.

Der 11-jährige Camron erlangte kurz das Bewusstsein zurück, gerade solange, um seinem Vater noch zwei Küsse zu geben und ihm zu sagen: “Papa, ich liebe dich”.

Sanitäter brachten den Jungen anschließend in ein Krankenhaus, in dem er an den Folgen des Unfalls starb.

Vater Steven sagte der Zeitung:

“Mein Sohn war der Beste. Er machte alle um sich herum glücklich. Er machte mich als Vater glücklich. Er war mein ein und alles.”

(nr)