Ocasio-Cortez gegen Pelosi: Droht den US-Demokraten eine Spaltung?

Sie sind die zwei (wirkungs)mächtigsten Frauen der USA: Nancy Pelosi, die Fraktionsvorsitzende der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, und Alexandria Ocasio-Cortez, die Newcomerin im Parlament, die durch ihre scharfklugen Fragen in Untersuchungsausschüssen hervorsticht und mit dem Green New Deal die Energiewende in den USA anstrebt.

Cortez und Pelosi sind Verbündete im Kampf der demokratischen Partei gegen Donald Trump und die ihm untergebenen Republikaner – sie stehen jedoch auch für zwei konkurrierende politische Strömungen in der Partei.

► Pelosi vertritt den moderaten Flügel der Demokraten, jenen, der noch immer die Mehrheit der Abgeordneten in den Parlamenten stellt, die Nähe zur Wirtschaft nicht scheut und der 2016 Hillary Clinton zur Gegenkandidatin für Trump machte.

► Ocasio-Cortez ist die Galionsfigur der Progressiven der Partei. Sie steht für einen linken, sozialstaatlichen Kurs, den sich vor allem junge Anhänger und Abgeordnete der Demokraten, aber auch erfahrene Politiker wie der den Demokraten nahestehende Senator Bernie Sanders wünschen.

So sehr Trump die Demokraten auch im Widerstand gegen ihn vereint: Die beiden Gruppierungen hinter Pelosi und Cortez befinden sich in einem Wettstreit um die ideologische Vorherrschaft in der Partei.

Bei diesem geht es nicht nur darum, welche der beiden Seiten sich durchsetzt. Sondern auch darum, ob die Partei den Streit an sich übersteht oder sich entlang der ideologischen Fronten spaltet – so, wie es die Republikaner taten, als in der Regierungszeit von Barack Obama ein parteiinterner Kampf zwischen den moderaten Konservativen und der rechten Tea-Party-Bewegung ausbrach.

Wir haben Jennifer Victor, Politikprofessorin an der George Mason University nahe Washington DC und Expertin für die Parlamentspolitik in den USA, gefragt, wie der Streit innerhalb der demokratischen Partei ausgehen wird – und wie sich die Machtverhältnisse in den Parlamenten nach der Trump-Präsidentschaft verändern werden.