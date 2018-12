finwal via Getty Images

finwal via Getty Images August wünscht sich einen menschlicheren Umgang im Jobcenter (Symbolbild).

Wer an Hartz-IV-Empfänger denkt, hat meist den wenig oder gar ungebildeten Menschen vor Augen, der sich auf der sozialen Hängematte ausruht und so der Allgemeinheit zur Last fällt.

Wie die meisten Klischees stimmt in der Regel auch dieses nicht. Abgesehen davon, dass die wenigsten Menschen freiwillig arbeitslos werden, gibt es auch Fälle wie die von August W.(Name geändert): Der 26-Jährige war nach seinem Studium kurzfristig auf Hartz IV angewiesen, bis er einen Vollzeit-Job gefunden hat. Für die Zahlungen ist er dankbar, jedoch kritisiert er den Umgang der Sachbearbeiter mit ihren Kunden: So wenig Wertschätzung hat er noch nie erlebt.

Es war nur ein kurzes Gastspiel, aber eines, das ich mir gerne erspart hätte. Als ich nach meinem Studium für einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten Hartz IV empfing, sollte ich selbst erfahren, wie es den Menschen ergehen muss, die ständig auf diese Zahlungen angewiesen sind.

Denn das erste, was ich von meiner Sachbearbeiterin im Jobcenter zu hören bekam, war, dass ich aus ihrer Sicht nicht wirklich “bedürftig” sei. Sie stellte mir die Frage: “Sie haben ja während Ihres Studiums arbeiten können, oder? Warum denn nicht jetzt?”

Im Jobcenter erfuhr ich trotz meiner Bemühungen wenig Wertschätzung

Dazu ist festzuhalten, dass ich während meines Studiums diversen Jobs nachgegangen war. Die letzten zwei Jahre lang arbeitete ich neben dem Studium als Werkstudent in einer Print-und Onlineredaktion und war mit einem 450-Euro-Job als freier Mitarbeiter bei einer Presseagentur tätig.

Es war eine seltsame Erfahrung, trotz all meiner Bemühungen in den vergangenen Jahren schlagartig so wenig Wertschätzung entgegen gebracht zu bekommen.