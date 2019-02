Es ist bitterkalt am Morgen des 20. Januar, als Passanten gegen 6.25 Uhr einen leblosen Mann auf einer Parkbank im Humboldthain in Berlin entdecken.

Nur neun Tage später, wieder Berlin, dieses Mal am anderen Ende der Stadt in Neukölln, wird ein toter Mann gefunden. Zwischen den Ruinen eines ehemaligen Spaßbades entdecken Passanten den 51-Jährigen. Wieder liegen die Temperaturen unter null Grad Celsius.

Ob die beiden Männer erfroren sind, ist noch unklar. Fest steht aber wohl, dass ihnen ihre Obdachlosigkeit das Leben gekostet hat.

Immer wieder passiert das in Deutschland: Denn rund eine Million Menschen sind hierzulande ohne Wohnung. 860.000 Menschen waren es laut den aktuellsten Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) bereits 2016. Und die Zahl wächst.

In Finnland, einem Staat mit ähnlichem Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt wie Deutschland, geht sie derweil gegen null. Hier stirbt so gut wie niemand auf den Straßen – denn kaum einer muss sein Leben hier verbringen. Was läuft so dramatisch anders in dem skandinavischen Staat?

Rund 52.000 Menschen sind obdachlos

Auf den Straßen deutscher Großstädte wird der Platz knapp. Um das besser zu verstehen, muss man sich den Unterschied zweier Begrifflichkeiten verdeutlichen.

Als wohnungslos gilt, wer keinen dauerhaften Wohnsitz hat, stattdessen in Unterkünften lebt, in denen er sich aber nur zeitlich begrenzt aufhalten darf.

Obdachlos ist, wer gar keine Unterkunft zur Verfügung hat. Im Vergleich zu den rund 900.000 Wohnungslosen trifft das nur auf eine kleine Gruppe zu: rund 52.000 Menschen. Das bedeutet: Auf rund 20 Wohnungslose kommt ein Obdachloser.

In vielen Großstädten aber liegt der Anteil der Obdachlosen an den Wohnungslosen bei rund 50 Prozent. Das wiegt besonders schwer, weil es immer mehr Menschen, die auf der Straße landen, ausgerechnet in diese Städte zieht. Die Hoffnung auf Arbeit und soziale Hilfen ist in Berlin größer als in Neustrelitz.

Doch das Hilfsnetzwerk wird durch den starken Zuzug völlig überlastet. Die Kältehilfe der Stadtmissionen, die Diakonie, die Caritas, die Heilsarmee, Tafeln und weitere Organisationen stellen Notunterkünfte, in einigen deutschen Großstädten können Wohnungslose auch in U-Bahn-Höfen übernachten. Doch all das reicht nicht, es gibt bei weitem nicht genügend Platz für alle – und es löst die grundlegenden Probleme nicht.

Es gibt zu wenig günstigen Wohnraum, immer weniger Sozialwohnungen

Warum landen Menschen überhaupt in dieser Größenordnung auf der Straße – warum wächst die Zahl seit Jahren unaufhaltsam?

Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Notlagen kombiniert mit schweren Schicksalsschlägen, ein fehlendes soziales Umfeld, Haftentlassung, häusliche Gewalt, chronische Erkrankungen, Scheidung, Mietanstieg – all das kann dafür sorgen, dass jemand in die Wohnungslosigkeit rutscht.

Besonders die steigenden Mieten haben sich zu einem strukturellen Problem entwickelt.

Der Soziologe Volker Busch-Geertsema sagte dem Deutschlandfunk Kultur:

“Da ist zum einen der massive Rückgang von Sozialwohnungen – im Jahr 2000 hatten wir noch um die 2,6 Millionen, jetzt haben wir noch 1,2 Millionen Sozialwohnungen, dann die stark gestiegenen Mieten, aber durchaus auch solche Sachen wie der Ausschluss von Wohnungslosen aus der Vermietung, wenn sie zum Beispiel einen Schufa-Eintrag haben.”

Wieder verschärft sich die Lage in Großstädten besonders rasant. Thomas Specht, Geschäftsführer der BAG W, erklärt: “Neben den Sozialwohnungen fehlen mindestens 11 Millionen Kleinwohnungen. Dieser Wohnungsmangel bei den Ein- bis Zweizimmerwohnungen habe zu einem extremen Anziehen der Mietpreise, insbesondere in den Ballungsgebieten, geführt.”

Ein weiterer Faktor ist die Zuwanderung. Rund die Hälfte der Wohnungslosen (440.000) sind anerkannte Flüchtlinge. “Die Zuwanderung hat die Gesamtsituation dramatisch verschärft, ist aber keinesfalls alleinige Ursache der neuen Wohnungsnot“, sagt Specht. Denn auch ohne Berücksichtigung Geflüchteter steigen die Zahlen.

Wer obdachlos ist, hat keine Energie, sich mit Alkohol- oder Drogensucht auseinanderzusetzen

Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Deutschland baut falsch. Die Folgen sind weitreichender, als man vermuten könnte. Denn die Unzulänglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt beeinträchtigen das Leben der Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise.

“Menschen können sich erst dann Gedanken darüber machen, was sonst in ihrem Leben schiefläuft, wenn sie eine sichere Wohnung haben”, erklärt Susanne Gerull, Professorin für Soziale Arbeit an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule “Spiegel Online”.