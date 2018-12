NRW: Tödlicher Streit – Mann stirbt nach Schüssen in Wohnhaus

Reinhard Krull / EyeEm via Getty Images

► Nach einem Streit hat die Polizei am Nachmittag des 2. Weihnachtstages in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiehl eine Leiche aufgefunden.

► Die Polizei war gegen 15.00 Uhr zu Hilfe gerufen worden, nachdem in dem Haus geschossen worden war. Die Polizei fand in einer Wohnung einen Mann mit schweren Verletzungen vor – Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

► Eine weitere Person wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum Sachverhalt sind zurzeit noch nicht möglich. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen übernommen.