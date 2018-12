► Wolfgang Weilerswist, der Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Nordrhein-Westfalen, hat in einem Interview die Politik scharf kritisiert.

► “Es ist ein Skandal, dass es Einrichtungen wie die Tafel in so einem reichen Land geben muss”, sagte Weilerswist am Montag im Interview mit der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung”.

► Der Staat müsse stärker gegen Armut vorgehen. Es fehle bezahlbarer Wohnraum, Menschen mit geringem Einkommen würden deswegen zur Tafel kommen, betonte Weilerswist. Denn sie könnten bei den Fixkosten für die Wohnung nicht sparen.

Was ihr über die Tafeln in Deutschland wissen müsst: