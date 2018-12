NRW: Mann stürmt in Pizzeria und sticht auf Gäste ein

Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht am frühen Samstagmorgen in einer Pizzeria in Rheines Innenstadt mit einem Messer zwei Gäste angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben. Dann betrat er noch ein weiteres Lokal.

Der 24-jährige Libanese konnte den Angriff abwehren und wurde nur leicht verletzt. Zusammen mit einem weiteren Zeugen überwältigten sie den Tatverdächtigen und fixierten ihn.

In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. Wenn die Vorwürfe so zutreffen sollten, täte ihm es sehr leid.