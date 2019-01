Nordkorea: Warum Diktator Kim Jong-un überraschend China besucht

► In den sozialen Medien kursierten bereits am Montagvormittag Videos und Fotos von einem Autokonvoi mit einem hohen Staatsgast und einer Motorradstaffel, der vom alten Pekinger Bahnhof durch die Innenstadt rollte.

Kims Ankunft in China:

Der Spontanbesuch von Kim Jong-un in China – auf den Punkt gebracht:

Dort will sich Kim mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor seinem geplanten zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump abstimmen.

► Nachdem ein mysteriöser Sonderzug am Montagabend über die Grenze bei Dandong nach China gefahren war, bestätigten beide Regierungen am Dienstag den Besuch, der bis Donnerstag dauern soll.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist überraschend zu einem Besuch in China eingetroffen.

Kim wird bei seiner Reise von seiner Frau Ri Sol Ju sowie dem Chefunterhändler für die Verhandlungen mit den USA, Kim Yong Chol, begleitet, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete. In seiner Delegation sind auch Außenminister Ri Yong Ho und Verteidigungsminister No Kwang Chol.

► Nordkoreas Machthaber feiert an diesem Dienstag auch Geburtstag. Es wird angenommen, dass er 35 Jahre alt wurde. Sein genaues Geburtsjahr ist nicht bekannt.

Die Geburtstage der früheren Machthaber Kim Il Sung und Kim Jong Il – sein Großvater und Vater – werden in Nordkorea immer groß gefeiert. Bei dem jungen Führer ist das heute anders.

Darum reist Kim nach China:

Das vierte Treffen von Kim mit Xi erfolgt vor seinem geplanten zweiten Gipfel mit US-Präsident Trump, das in Kürze stattfinden soll.

► Der erneute Besuch des Machthabers in Peking demonstriert die starken Beziehungen zwischen Nordkorea und China. Beide hatten im Korea-Krieg (1950-53) Seite an Seite gegen die USA und Südkorea gekämpft und feiern in diesem Jahr den 70. Jahrestag der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen.

► Mit den Atom- und Raketentests Kims war das Verhältnis 2017 zwar auf einen Tiefpunkt gefallen, erholte sich Anfang 2018 aber schnell, als Kim seine Annäherung an Südkorea einleitete und seine Provokationen einstellte.

► Laut einem Artikel der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, der sich auf die Fachwebsite “North Korean Economy Watch” bezieht, ist China bis heute Nordkoreas wichtigster Handelspartner. Demnach gehen vier Fünftel aller Waren, die Nordkorea im Ausland verkauft, nach China.