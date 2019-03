Getty Goya Chample ist ein regionales Gericht der Präfektur Okinawa. Dazu gehören gekochte Bittermelone und Eier.

Im Süden des japanischen Festlandes liegt Okinawa, eine Inselgruppe, die auch als das “Land der Unsterblichen” bekannt ist. Die Bewohner dieser Inseln haben eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. Auch ein Großteil der über Hundertjährigen, die es auf der ganzen Welt gibt, ist hier zuhause. Zwei Drittel der heute über hundertjährigen Inselbewohner lebten einer Studie zufolge noch mit 97 Jahren unabhängig und ohne Hilfeleistungen. Auch ist die Zahl der von Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs betroffenen Menschen in Okinawa sehr gering. Forscher versuchen schon seit Langem herauszufinden, warum die Bewohner Okinawas so ungewöhnlich lange und gesund leben. Inzwischen sind sie fest davon überzeugt, dass ihre Ernährung dabei eine absolute Schlüsselrolle einnimmt. Eine Ernährung mit viel Gemüse, Soja und Meeresfrüchten Die traditionelle Küche der Inselgruppe ist reich an Gemüse, Sojaprodukten und Meeresfrüchten. Wissenschaftler der Eat-Lancet-Kommission wiesen im Januar darauf hin, dass das im Großen und Ganzen ihrer “Planetary Health”-Musterdiät entspreche. Dahinter steckt eine Ernährungsweise, die sich besonders positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt und zudem auch dabei hilft, die negativen ökologischen Auswirkungen unserer Ernährung zu reduzieren. In der Küche der Okinawa-Inseln wird unter anderem häufig mit Süßkartoffeln, grünem Blatt- und Wurzelgemüse, bitteren Melonen und bescheidenen Mengen an Fisch und Meeresfrüchten, magerem Fleisch, Obst und Tee gekocht. Eine typische Mahlzeit könnte dabei zum Beispiel aus Miso-Suppe, gebratenem Gemüse mit Seetang und einer Tasse frisch gebrühtem Jasmin-Tees bestehen. ANMELDEN UND GOOD-TEAM FOLGEN Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr Newsletter E-Mail-Adresse Danke für deine Anmeldung. Du wirst eine E-Mail erhalten, um deine Anmeldung kurz zu bestätigen. Bei deiner Anmeldung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest Wenig Kalorien, aber viele Kohlenhydrate Mehr zum Thema: Diese 3 Unternehmer wollen Deutschlands ersten Reste-Supermarkt aufmachen – ihr könnt ihnen helfen Allgemein weist diese Ernährungsweise also niedrige Kalorienwerte auf, ist jedoch vor allem aufgrund der Süßkartoffelgerichte reich an Kohlenhydraten. Sie bietet zudem auch eine moderate Proteinzufuhr und viele Nährstoffe, mit geringen Mengen an Fleisch, Weißmehl, Zucker und Milchprodukten.

Getty Eine Okinawanerin in traditioneller Kleidung. Die Menschen auf den Inseln haben eine der längsten Lebenserwartungen der Welt.

Dies führt dazu, dass Menschen aus Okinawa für gewöhnlich nicht so groß gewachsen und etwas magerer sind als der landesweite Durchschnitt. Eine Studie fand heraus, dass der Anteil von Kohlenhydraten zu Proteinen in der Küche der Okinawa-Inseln nahezu gänzlich dem entspricht, was bei Diäten zur Verlängerung der Lebensdauer vorgeschrieben wird. Die Ernährungswissenschaftlerin Shelley Maniscalco, Präsidentin der Beratungsfirma Nutrition on Demand, sagt, dass die Essgewohnheiten der Okinawaner viele Vorteile hätten, auch wenn man sie nicht unbedingt selbst ganz nachahmen müsse. “Dort isst man viel Gemüse und Obst, was, wie wir alle wissen, viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt – wahrscheinlich sogar noch mehr, als wir bisher herausgefunden haben. Zudem ist die örtliche Ernährung auch reich an pflanzlichen Proteinen, Fisch, Meeresfrüchten und Vollkornprodukten. Diese Eigenschaften entsprechen in etwa dem, was wir unter einer die Gesundheit und ein langes Leben fördernden Ernährungsweise verstehen,” erklärt die Wissenschaftlerin. Aufhören zu essen, wenn man sich zu 80 Prozent gesättigt fühlt Im Gegensatz mangelt es beispielsweise in der Ernährung eines durchschnittlichen US-Amerikaners für gewöhnlich an Ballaststoffen und einer langen Liste von Nährstoffen. Zudem enthalten viele amerikanische Produkte große Mengen an gesättigten Fetten, Cholesterin, Zucker und Salz. Während die Inselbewohner von Okinawa sich an die Faustregel hara hachi bu halten, die besagt, dass man mit dem Essen aufhören sollte, wenn man sich zu 80 Prozent gesättigt fühlt, nehmen viele US-Amerikaner und Westeuropäer zu viele Kalorien zu sich. Das erhöht das Risiko für Fettleibigkeit und begünstigt typische Alterskrankheiten wie Herzinfarkt, Krebs und Diabetes.

HAELF via Getty Images Ein tradtionelles Nudelgericht aus Okinawa.