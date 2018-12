Während für die Menschen im Westen ein “anonymer Unrechtsstaat” zusammengebrochen war, so Merkel, sei für die Menschen im Osten ihre Alltagswelt über Nacht verschwunden. Merkel macht darauf aufmerksam, dass das “menschliche Leben” auch in der DDR “sehr viel mehr Facetten hatte als das politische”.

Die Auszüge, die Hensel auf der Social-Media-Plattform geteilt hat, beginnen mit Eindrücken aus Merkels Kindheit in der DDR. Dort schreibt sie, dass es “offensichtlich” sei, dass “die DDR ein hohes Maß an Beständigkeit”, “zumindest für Kinder” aufgewiesen hatte. Denn “Wandel” wäre nicht die “Stärke” der DDR gewesen, wie sie ironisch festhält.

Seit mittlerweile 13 Jahren lenkt Angela Merkel als Kanzlerin die Geschicke der Bundesrepublik. Einblicke in ihre Vergangenheit hat die in der DDR aufgewachsene Pastorentochter in all diesen Jahren allerdings nur selten gegeben.

Einblicke in Merkels Gedankenwelt

Betrachtet man die Kindheit und Jugend von Merkel, zeigt sich, dass sie schon früh gelernt hatte, Widersprüche und Widrigkeiten zu akzeptieren.

Angela Merkel wurde im Jahr 1954 als Tochter eines Theologen in Hamburg geboren. Noch im selben Jahr siedelte ihre Familie in die DDR um, weil ihr Vater dort eine Pfarrstelle in der Evangelischen Kirche annahm. Ihre Mutter, die Lehrerin war, konnte wegen des Pfarrberufs ihres Mannes allerdings nicht an Schulen in der DDR arbeiten.

Merkel selbst war während ihrer Zeit in der DDR weder Mitglied der SED noch einer der anderen Blockparteien. Sie engagierte sich allerdings auch nicht in der zivilen oder der kirchlichen Opposition. “Nichts sagen, Mund halten” eben. Alles andere hätte für sie wohl nur zu Chaos geführt.

Der politische Aufstieg der Ostdeutschen Merkel im wiedervereinigten Deutschland verlief steil. Auch weil Merkel hier nicht darum verlegen war, im passenden Moment den Mund aufzumachen.

Als Helmut Kohl wegen der CDU-Spendenaffäre im Jahr 1999 immer stärker unter Druck geriet, ließ Merkel ihre Stimme laut werden. Öffentlich distanzierte sie sich von ihrem politischen Ziehvater.