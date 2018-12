Nicht mehr so süß und blond: So sieht "Der kleine Lord" heute aus

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr lockt “Der kleine Lord” Millionen vor die Fernseher.

Den Blondschopf kennt fast jeder – heute ist der Schauspieler Ricky Schroder kaum wiederzuerkennen, aber arbeitet weiterhin im Film-Business.

Im Video oben seht ihr wie “Der kleine Lord” heute aussieht.

Es ist der Weihnachtsklassiker schlechthin: “Der kleine Lord”. Der Film aus dem Jahr 1980 erzählt die Geschichte eines verbitterten, hartherzigen alten Mannes, dessen Herz durch die Liebe und Unbekümmertheit eines Kindes erweicht wird.

In den Hauptrollen glänzen Sir Alec Guinness als der Earl of Dorincourt und Ricky Schroder als der kleine Lord Cedric “Ceddie” Errol.

Seit 1982 wird der Film Jahr für Jahr kurz vor Weihnachten im Ersten ausgestrahlt – am heutigen Sonntag läuft der Klassiker um 18:20 Uhr.

Auch in der x-ten Wiederholung zieht der Klassiker immer noch ein Millionenpublikum vor die Bildschirme.

Doch was macht der kleine Lord eigentlich heute?

Schroder übernahm kleinere Schauspielrollen und arbeitet hinter der Kamera

Mittlerweile ist Schroder 48 Jahre alt und arbeitet nach wie vor regelmäßig als Schauspieler. Auch wenn ihm die große Karriere trotz seines frühen Erfolgs als Kinderstar verwehrt blieb.

Zu seinen bekannteren Filmen zählen etwa das Sportlerdrama “Die Rivalen” (1991) an der Seite von Brad Pitt oder der Marinefilm “Crimson Tide - In tiefster Gefahr” (1995) mit Denzel Washington.

Auch in diversen TV-Serien war der Schauspieler zu sehen. Als Detective Danny Sorenson glänzte er in drei Staffeln der Krimi-Serie “New York Cops - NYPD Blue”.

Auch in “Scrubs” und der Serie “24” wirkte er in Gastrollen mit. Außerdem arbeitet er als Produzent und Regisseur. Wie zum Beispiel bei der TV-Doku-Serie “The Fighting Season”. Darin geht es um Traumata von US-Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren.

Privat läuft es für den 48-Jährigen nicht so rosig. Ende 2016 reichte seine Frau Andrea Bernard wegen “unüberbrückbaren Differenzen” die Scheidung ein, wie mehrere Medien berichteten. Die beiden waren fast 24 Jahre verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.