Ich trug die neuen Wildlederschuhe, die mir mein Vater zu Weihnachten geschenkt hatte. Es waren wirklich schöne Schuhe und die Nacht begann gut. Ich hatte Spaß mit meiner Familie, kam gegen 22 Uhr bei der zweiten Party an, feierte dort ins neue Jahr und 1 Uhr morgens ging zur dritten Party – von da an ging es nur noch bergab.

Es gibt zwei Arten von Menschen: Diejenigen, die es lieben, Silvester zu feiern – und mehr als hundert Euro für den Einlass zu einer Party in einer durchschnittlichen Bar bezahlen. Und es gibt diejenigen, die es an Silvester ruhig angehen lassen. Schließlich sei das ganze Theater ja unnötig.

Die unerwiderte Liebe

“Ich ging mit einem Typen, auf den ich total lange stand, zur Silvester-Party einer meiner besten Freunde. Ich habe an dem Abend meine Freunde sitzen lassen und mich nur mit diesem Kerl beschäftigt. Um Mitternacht sagte ich dann: ‘Ich liebe dich.’ Er erwiderte: ‘Ich liebe dich auch.’ Am nächsten Morgen lagen wir mit dem schlimmsten Kater im Bett. Plötzlich drehte er sich zu mir um und sagte: ‘Das, was ich gestern Abend gesagt habe... Ich liebe dich als Freund. Aber ich mag dich nicht so sehr, als dass ich mit dir zusammen sein möchte.’

Ich war so niedergeschlagen, dass ich die ersten beiden Januartage im Bett verbrachte. Allein in meiner WG, weil meine Mitbewohnerin weg war. Ich vergeudete meine Zeit mit diesem Kerl für die nächsten anderthalb Jahre immer wieder. Dann erkannte ich endlich, dass ich ihn nie wieder sehen sollte.”

Neujahr im Krankenhaus

“Meine schlimmste Geschichte zu Silvester ereignete sich, als ich 15 und mein Bruder 16 Jahre alt war. Wir gingen unangemeldet zu einer Neujahrs-Party einer Freundin. Mein Bruder hatte dann einen Streit mit einem Jungen von einer anderen Schule, der ihn mit einem Ring schlug. Mein Bruder hatte eine riesige Platzwunde auf der Stirn.

Ich musste einen Krankenwagen rufen, und als es Mitternacht war, saß ich in der Notaufnahme eines Krankenhauses und beobachtete, wie die Wunde auf der Stirn meines betrunkenen Bruders wieder zusammengenäht wurde.”

Silvester auf den eisigen Straßen Norwegens

“Meine Freunde kontaktierten mich mit einer Urlaubsidee in letzter Minute, da wir für Neujahr bisher noch nichts geplant hatten. Sie entschieden sich für Norwegen. Wir hatten eine unglaubliche Nacht, als wir das Feuerwerk um Mitternacht beobachteten. Gegen zwei Uhr morgens gingen wir dann in eine Bar.

Dann standen wir vor einem Problem, denn wir hatten keine Unterkunft zum Übernachten. Wir wollten gleich nach unserer Ankunft ein Hotel buchen, aber unser Flug hatte Verspätung und wir wollten so schnell wie möglich mit dem Feiern beginnen.

Wir besuchten acht Hotels und alle waren voll. Nach zwei Stunden, in denen wir in der Kälte herumgelaufen waren, fuhren wir mit dem Zug zum Flughafen. Dort versuchten wir, zu schlafen. Wir wurden allerdings gebeten, zu gehen. Also gingen wir nach draußen und schliefen auf dem Boden vor der Zug-Haltestelle.

Zurückblickend war es mehr als dumm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es schneite und Minusgrade hatte. Ich wachte in einem Schneehaufen auf. Anschließend nahm ich meinen Flug nach Hause. Wir waren alle mal jung. Sagen wir einfach, ich würde so etwas nie wieder tun!”

“Wir merkten, dass wir und falsch entschieden hatten”

“Als ich etwa 19 Jahre alt war, konnten sich meine Freunde nicht entscheiden, zu welcher der beiden Partys in unserer Stadt wir gehen sollten. Wir trafen schließlich eine Entscheidung – doch als wir ankamen, merkten wir, dass wir uns falsch entschieden hatten. Es waren nur sehr wenige Leute da, sie redeten nicht miteinander und wir durften die Musik nicht aufdrehen, weil es den Nachbarn zu laut war. Es sah so aus, als stünde uns eine ätzende Zeit bevor. Also dachten wir uns Ausreden aus und gingen um 22.30 Uhr wieder.

Wir dachten, wir könnten zur nächsten Party zu Fuß gehen. Aber wir gingen den völlig falschen Weg und verirrten uns. Es war eiskalt. Wir haben versucht, einen Ort zu finden, an dem wir aufs Klo hätten gehen können. Wir hatten kein Bargeld für Taxis. Schließlich verbrachten wir Mitternacht auf einem Kreisverkehr im Regen. Schockierend.”