Nachhaltiges Management: Agilität und Digitalisierung als Exzellenzfaktoren

Was heißt für Sie Nachhaltigkeit?

Schon vor meinem Studium bin ich immer wieder mit diesem Begriff in Berührung gekommen, leider ist das Wort „Nachhaltigkeit“ immer mehr zum Kampfbegriff und Spielball von Marketing und PR geworden. Deswegen ist es wichtig, eine ganz klare Abgrenzung zu finden.

Nachhaltigkeit ist für mich immer ein Prozess hin zu einem nachhaltigen Geschäfts- bzw. Lebensmodell. Nachhaltig wird man nicht unmittelbar, sondern es bedarf schon einer gewissen Anstrengung und Umsicht sowie auch Mut, bestimmte Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen umzusetzen.

Deswegen kann man nicht von einem endgültigen Zustand „nachhaltig“ sprechen, sondern man muss immer den Prozess dahingehend betrachten – der Weg ist sozusagen das Ziel. Konkret auf Unternehmen bezogen, sollten alle drei Ebenen (Ökonomie, Ökologie und Soziales) gleichberechtigt nebeneinander stehen. Natürlich ist eine Gewinnerzielungsabsicht vollkommen legitim und auch unabdingbar für ein erfolgreiches Unternehmen, allerdings fordere ich ein wertegeprägtes Wirtschaften mit Maß und Verstand. Eine gute Unternehmenskultur und ein eigenverantwortliches Streben der Mitarbeiter und Geschäftsführung, das Unternehmen ökologisch verträglicher und sozial gerechter zu machen, wäre für mich Grund das Unternehmen als nachhaltig zu bezeichnen.

Was sind für Sie neben Nachhaltigkeit weitere globale Megatrends und welche Auswirkungen werden diese auf die Unternehmen haben?

Auf jeden Fall ist die Globalisierung und für meine Arbeit im speziellen die Digitalisierung und die Individualisierung der Arbeitswelt zu nennen.

Insbesondere die Digitalisierung hat eine große Schnittmenge mit dem Thema Nachhaltigkeit. Zwar steht die Digitalisierung mit den Handlungsfeldern Big Data, Industrie 4.0 und Social Media auch vor große Herausforderungen, schlussendlich ist es aber auch ein sehr gutes Werkzeug zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im Unternehmen. Die Digitalisierung dient der Kommunikation von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und fördert die Transparenz der Unternehmen und eine dementsprechende Vergleichbarkeit untereinander. So können sich nachhaltige Unternehmen stark von ihren Wettbewerbern abgrenzen und Wettbewerbsvorteile generieren. Daneben ist es für ein digitales Unternehmen wesentlich leichter einen sinnvollen Stakeholderdialog zu betreiben und diese effizient am Unternehmen teilhaben zu lassen. Eine gute Kommunikation und Darstellung des Unternehmens leistet natürlich auch einen wesentlichen Beitrag zur Gewinnung von Fachkräften. So wie viele Maßnahmen wie die Ressourcenkostenrechnung und CO2-Bilanzierung, erheblich zur Ressourceneffizienz beitragen können.

Daneben sehe ich einen starken Trend weg von der traditionellen Auffassung bzw. Gestaltung der Arbeitswelt in Unternehmen. Insbesondere bei den sogenannten High-Potentials wird es kaum noch 9-to-5-Jobs geben. Es wird eher eine projektbezogene und nicht mehr arbeitsplatzbezogene Arbeit sein, teilweise auch in wechselnden Unternehmen. Dadurch entsteht auch ein Know-how-Sharing zwischen verschiedenen Unternehmen. Dabei sind natürlich die Datensicherheit und die Arbeitsplatzstrukturen besonders wichtig. Deswegen wird in Zukunft der Arbeitsplatz dort sein, wo ich meinen Laptop abstellen kann und einen guten Zugang zum Internet habe.

Darüber hinaus suchen immer mehr Absolventen eine sinnzentrierte Arbeit bzw. legen vermehrt Wert auf eine intrinsische Motivation bei der Arbeit. Dementsprechend ist es immens wichtig, dass Unternehmen an ihrer Unternehmenskultur arbeiten. Dies ist, und da sind wir wieder bei meinem Mantra, kein Projekt das über das Knie gebrochen werden kann. Es ist ein ständiger Prozess, der schnellstmöglich gestartet werden sollte. Jeder findige Bewerber wird sehr schnell herausfinden, ob es ein Unternehmen auf lange Sicht ernst meint oder doch nur kurzfristig Greenwashing betreibt. Die wahren Champions in der Arbeitswelt werden in Zukunft nicht nur mehr die großen Konzerne sein, sondern auch die attraktiven, dynamischen, kleineren Unternehmen wie beispielsweise F. O. BAGS, VAUDE oder Weleda.

Wie kann für Sie der Paradigmenwechsel hin zu einer werteorientierten Arbeits- und Wirtschaftswelt funktionieren?

Ein gewinnbringendes Wirtschaften in den Unternehmen ist zwar nach wie vor eine notwendige, aber nicht mehr ausreichende Bedingung um die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu befriedigen. Das heißt, neben einem guten Umsatz sollte ein Unternehmen einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft und auch für das Individuum liefern. Diese Sinnzentrierung, verankert in der Unternehmenskultur liefert nicht nur einen wertvollen Beitrag bei der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, sondern generiert auch einen einzigarten USP, den sich das Unternehmen zu Nutze machen kann, um sich am Markt abzuheben.

In diesem Zusammenhang möchte ich einen meiner ehemaligen Dozenten Prof. Dr. Bolsinger zitieren: „Was Sinn macht wird von Menschen gerne getan und am Markt verstärkt nachgefragt“.

Der Schlüssel dabei, ist für mich die Implementierung eines funktionierenden Nachhaltigkeitsmanagements. Denn Nachhaltigkeitsmanagement ist Wertemanagement und hilft bei der Konzeptionierung und Erreichung einer passenden Unternehmenskultur, die alle Nachhaltigkeitsebenen gleichwertig einschließt.

Welche Ansätze gibt es hier, um Nachhaltigkeit erfolgreich in einemUnternehmen zu implementieren?

Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, die aufgrund der Größe sehr oft mit Kapazitäts- und Zeitproblemen zu kämpfen haben, favorisiere ich ein möglichst agiles Nachhaltigkeitsmanagement, d.h. es sollte möglichst dynamisch, flexibel und unbürokratisch funktionieren. Dementsprechend ist es wichtig nicht sofort große strukturelle Änderungen zu veranlassen, sondern an der Unternehmenskultur anzusetzen. Das sensible Tagesgeschäft sollte so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Gerade KMUs leben von ihrer Flexibilität und Dynamik und dem sollte man auch Rechnung tragen und ihnen nicht ihre Stärken nehmen, sondern diese mit einem agilen Nachhaltigkeitsmanagement unterstützen. Wie bereits erwähnt, ist eine nachhaltige Entwicklung im Unternehmen kein terminiertes Projekt, sondern immer ein permanenter Entwicklungsprozess. Dieser sollte dynamisch und agil gehalten werden, da er bereits bestehende Maßnahmen strukturiert und in ein stringentes und glaubhaftes Nachhaltigkeitsmanagement einbindet. Mit einem starren Konstrukt von außen funktioniert das nicht.

Ich würde mir wünschen, dass noch mehr KMUs den Mut haben, sich in Sachen Nachhaltigkeit zu engagieren. Gerade diese Unternehmen haben bereits ein auf Langfristigkeit ausgerichtetes Geschäftsmodell und weniger den Shareholder-Value-Gedanken. Ich sehe sie als Schlüsselfaktor für den Klimaschutz, da die Vorgaben auf Makroebene, regional von KMUs umgesetzt werden können. Außerdem liegt der Fokus stark auf der Region, wodurch der soziale Aspekt ebenfalls gegeben ist.

Wie sehen die konkreten Handlungsschritte aus?

Es gibt natürlich nie eine Patentlösung, aber allgemein gesagt, halte ich folgendes Vorgehen für sehr zielführend:

Zu allererst steht die Suche nach passenden Multiplikatoren im Unternehmen, die in ein interdisziplinäres Nachhaltigkeitsteam eingebunden werden. So lassen sich, durch den Top-Down-Ansatz, die gewünschten Werte bestmöglich im Unternehmen verbreiten und Maßnahmen können direkt in den Abteilungen selbstständig durchgeführt werden. Der Berater fungiert lediglich noch als Koordinator und Überwacher. Deswegen ist es wichtig, die Mitarbeiter zu aktivieren und das Commitment der Geschäftsleitung zu sichern. Im Konkreten lassen sich dann unter anderen eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen, das Leitbild bzw. die Vision/Mission des Unternehmens anpassen und schlussendlich ein Nachhaltigkeitsbericht verfassen – alles in einem zyklischen Vorgehen. Schlussendlich soll die nachhaltige Denkweise so gut bei jedem Mitarbeiter internalisiert sein, sodass eine eigenverantwortliche Umsetzung erfolgen kann und jeder Mitarbeiter die Nachhaltigkeit in seinem Verantwortungsbereich vorantreibt. Im allerbesten Fall ist dann kein zentrales Nachhaltigkeitsmanagement mehr nötig.

Als gutes Beispiel kann ich dabei das Unternehmen OSWALD Elektromotoren GmbH aus Miltenberg nennen. Bei OSWALD werden alle Mitarbeiter angeregt, sich eigenverantwortlich für ökologische und soziale Themen zu engagieren, gestützt durch die sehr dynamische Firmenstruktur und die gute Kultur des Unternehmens. Mittlerweile gilt das Unternehmen, als ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ohne dass tatsächlich ein internes CSR-Management existiert.

Was sind Ihre aktuellen Themen, Schwerpunkte und Projekte?

Mit meinem Unternehmen SUTRON konzentriere ich mich momentan ganz stark auf das Thema Nachhaltige Digitalisierung. Das heißt, wir stellen den Mensch in den Mittelpunkt der Digitalisierung und möchten die Unternehmen dabei unterstützen, digitale und agile Werkzeuge und Methoden einzusetzen, die den Mitarbeitern nutzen und nicht schaden. Zu diesem Zweck haben wir digitale Services und Lösungen ins Portfolio aufgenommen, die Prozess-, Projekt-, Transformations- und Innovationsmanagement transparenter machen, indem Sie die Mitarbeiter direkt einbinden. So generieren wir die Rahmenbedingungen für ein Corporate Entrepreneurship und können Unternehmen so dynamisch und agil wie ein Startup machen. So stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit und machen Sie fit für die Zukunft.

Durch diesen internen Dialog bekämpfen wir aktiv den Fachkräftemangel, da Mitarbeiter wertgeschätzt und gebunden werden können. Im besten Fall werden durch diese Tools Prozesse nachhaltig oder sogar ein neues nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt. Dann hätten wir einen großen Schritt zur nachhaltigen Wirtschaft bzw. Gesellschaft gemacht. Das ist unser Ziel!

Vielen Dank für das Gespräch.