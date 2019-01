Nachhaltige Mobilitätskonzepte: Warum immer mehr Unternehmen auf Carsharing setzen

taikrixel via Getty Images

Das Interesse an Carsharing, ausgelöst durch neue technische Möglichkeiten und das Engagement von Mobilitätsanbietern, ist seit Jahren ungebrochen. Mitfahrportale wie Uber oder Sharing Plattformen wie AirBnB sind Belege für eine tiefgreifende technologiegetriebene Veränderung des gesellschaftlichen Lebens. Bei Sharing Economy geht es darum, Güter oder Dienstleistungen nicht dauerhaft zu besitzen, sondern nur bei Bedarf zu nutzen. Das Teilen ermöglicht die Einsparung von begrenzten Rohstoffen und trägt somit zur Entkopplung zwischen Ressourcenverbrauch und Wohlstandsniveau bei.

Doch was bedeutet das Thema für Unternehmen? Wie wird es hier konkret umgesetzt? Welche Vorteile sind damit verbunden? Ein Beispiel: Wie in vielen Firmen erfolgte die Verwaltung und Reservierung der firmeninternen Poolfahrzeuge bei Häcker Küchen in Rödinghausen bislang über eine zentrale Stelle im Assistenzbereich der Geschäftsführung. Irgendwann kam aus dem Bereich Qualitätsmanagement die Frage, wie gewährleistet werden kann, dass Unternehmensvertreter spontan und flexibel bei externen Partnern und Lieferanten bei Qualitätsfragen vor Ort sein können. „Wir brauchen ein Abteilungsmobil“ war die plakative Antwort darauf. Nachzulesen im Erfahrungsbericht von Jan Schwagmeier vom Qualitätsmanagement im Magazin INTERN.

Eine Herausforderung war die Erreichbarkeit der verantwortlichen Kollegen für die Buchungsanfragen. Allein aus dem Qualitätsmanagement mussten wöchentlich zwischen vier bis sechs Anfragen bearbeitet werden. Die Verwaltung lief meist aufwendig, teilweise noch per Hand. Wenn es keine kurzfristige Lösung gab, wurde auch schon mal das Privatfahrzeug genommen und im Anschluss eine Reisekostenabrechnung erstellt, was immer mit einem hohen Aufwand verbunden war. Deshalb wird hier auf die Nutzung eines eigenständig zu verwaltenden Carsharing-Konzepts gesetzt. Der entscheidende Unterschied zu bekannten Mietgeschäften ist hier die Verwaltung und Reservierung der Fahrzeuge über einen mobilen Service via Internet oder einer Handy-App.

Seit einiger Zeit steht dem Unternehmen permanent ein Fahrzeug zum Testen des Konzepts zur Verfügung. Es kann mittels der CarPool Manager App unkompliziert reserviert werden. Damit entfällt der gesamte administrative Aufwand des einzelnen Buchungsprozesses, der Fahrzeugstatus ist erkennbar, und es kann eigenständig eine Buchung vorgenommen werden, deren Ablauf sehr einfach ist: Die App wird auf dem Smartphone geöffnet, der Termin gecheckt und in wenigen Schritten reserviert. Wenn das Fahrzeug benötigt wird, ist über eine virtuelle Karte der genaue Standort auf dem Parkplatz des Unternehmens ersichtlich. Über die App kann es geöffnet werden – und schon geht es los.

Das Carsharing-System wird zeitnah für alle Häcker-Mitarbeiter eingeführt. Eine Reservierung der Poolfahrzeuge des Unternehmens wird dann nur noch via CarPool Manager App möglich sein. Bei der Rückgabe wird der Fahrzeugschlüssel wieder im Handschuhfach platziert und das Fahrzeug über die App verriegelt. Das Fahrtenbuch wird in der App gepflegt, wo auch weitere Angaben zum Fahrzeugzustand eingegeben werden können. „Die Einführung eines solchen Systems entlastet alle bisher beteiligten Personen, und es kann unabhängiger, flexibler und spontaner agiert werden“, sagt Jan Schwagmeier.

Das Beispiel zeigt aber auch, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeitsmaßnahmen heute immer mehr miteinander verschmelzen, und dass es heute selbstverständlich sein sollte, dass Unternehmen ihre Mobilität umfassend betrachten und dabei neben einer intelligenten Fuhrparkorganisation ergänzende Mobilitätsangebote berücksichtigen sollten. Die Vorteile des Carsharings liegen auf der Hand: Der eigene Fuhrpark ist effizienter ausgelastet, es wird mehr Komfort geboten, Fahrzeuge und Kosten werden eingespart und die Kostentransparenz verbessert.

Weiterführende Informationen:

Jan Schwagmeier: Häcker Carsharing per App – ein Erfahrungsbericht. In: INTERN. Das Magazin für Häcker-MitarbeiterInnen. Ausgabe 33 (November 2018), S. 10-11.

CSR und Digitalisierung. Der digitale Wandel als Chance und Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Hg. von Alexandra Hildebrandt und Werner Landhäußer. SpringerGabler Verlag. Berlin Heidelberg 2017.