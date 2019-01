Nach dem Flugzeugabsturz von 2002: Neues Familienglück für Vitaly Kalojev

Es ist eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art, die sich am 25. Dezember in Wladikawkas, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien-Alanien im dortigen Krankenhaus ereignete: Irina Dzarasova gebar ihrem Vitaly Kalojev Zwillinge, Kalojev hat nun wieder einen Jungen und ein Mädchen: „Für mich war es eine Überraschung“ kommentierte Kalojev gegenüber AIF-Moskau die Geburt der Zwillinge. Mutter und Kinder geht es gut, Namen für die Kinder hat er noch nicht.

Kalojev hatte bereits zwei Kinder. Sein Sohn war elf, seine Tochter vier Jahre alt, zusammen mit ihrer Mutter saßen sie in der baschkirischen Passagiermaschine, die in der Nacht des 2. Juli 2002 über Überlingen am Bodensee mit einer DHL-Frachtmaschine kollidierte: Alle 71 Menschen an Bord der Flugzeuge fanden damals den Tod. Kalojev erlangte traurige Berühmtheit, als er zwei Jahre später den mitverantwortlichen Schweizer Fluglotsen Peter Nielsen tötete.

Nach Verbüßung einer Teilstrafe und Begnadigung kehrte Kalojev nach Hause zurück. Der Regierungschef von Nordossetien, Taimuraz Mansurov, ernannte ihn damals zum stellvertretenden Minister für den Aufbau der Republik. Im Jahre 2013 gründete er mit der 22 Jahre jüngeren Irina Dzarasova eine neue Familie, im Juni 2018 heirateten sie nach ossetischen Riten.

Die Moskauer Zeitung Moskowski Komsomolez zitiert Kalojev mit den Worten, dass nach der Geburt der Zwillinge „das Leben wieder einen Sinn hat.“ Eigentlich wollte Kalojev zurückgezogen leben und private Details nicht öffentlich machen, wie Ksenia Kaspari, seine Biographin erklärt. Doch die freudige Nachricht über Zwillinge ließ sich nicht lange verheimlichen.

Zu den ersten öffentlichen Gratulanten gehörte nicht nur der mehrfache ossetische Olympiasieger Arsen Fadzajev, der sich treffend über „Sohn und Tochter!“ freut und der Familie „Gottes Segen“ wünscht. Auch der ehemalige Innenminister Nordossetiens und heutige stellvertretende Premierminister von Baschkortostan, Arthur Achmetchanow gratulierte im Namen aller Baschkortostaner seinem Freund Vitaly Kalojev zur Geburt der Zwillinge und wünscht „Wohlbefinden und ein langes Leben!“