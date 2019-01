Sorry, liebes Europa-Parlament. Aber wenn am Morgen nach einer historischen #Brexit-Entscheidung die Reihen im Hohen Haus so leer sind, dann frage ich mich, was man als Abgeordneter so macht. Wahlbeteiligung 43% (nur) - Sitzungsbeteiligung:leider deutlich niedriger.#BrexitVote🇬🇧 pic.twitter.com/G547VX6rjq