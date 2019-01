Nach alleine in Berlin 6 schwer verletzten Kindern zu Silvester: Verbot von "Böllern" in Deutschland gefordert

Heute twitterte das große Unfallkrankenhaus in Berlin: „es ist zum Heulen“- noch immer, selbst noch am 2. Januar, werden dort Opfer von Silvester- „Böllern“ eingeliefert. Unter anderem (wie etwa der Berlin- Brandenburger Radiosender RS2 am gleichen Tag meldete) gab es 6 schwer verletzte Kinder!

Heute zeigte auch (SAT 1 ) Endlich Feierabend das Beispiel eines Jungen (11), der von einem “Blindgänger” übel getroffen wurde, mit sehr großen Schmerzen und verletzten Händen in die Notfall- Ambulanz eingeliefert wurde.

Feuerwehr, Rettungsdienste, führende Ärzte -unter anderem auch der weltbekannten Berliner Charite (und nun auch eine Petition an alle deutschen Landtage und den Bundestag) rufen unübersehbar in vielen Medien (auch etwa bei SAT 1 schon vor Silvester) dazu auf, endlich der verheerenden, faktisch nahezu unkontrollierten „Böllerei“ ein Ende zu setzen. Die unzähligen Menschen (teilweise extreme) große Verletzungen zufügt, lebensbedrohlich werden kann und (zudem) immense materielle Schäden verursacht (wie ganze Häuser in Brand zu setzen) und so weiter. Eine Bilanz des Schreckens.

Und das absolut vermeidbar- wie auch an Orten, wo es bereits entsprechende Verbote gibt. So etwa auf Sylt, wo aber natürlich trotzdem auch gefeiert werden kann.

Natürlich müssen diese Verbote auch mit entsprechender Aufklärungsarbeit verbunden werden (wie auch andere Verbote), dass diese alleine nicht reicht ist ja nun aber seit Jahrzehnten offensichtlich. Jedes Jahr gibt es solche Berichte zu sehen. Es muss endlich dagegen etwas getan werden. Dies fordern nun zunehmend mehr, auch bekannte, Ärzte und andere Experten. Ebenso wie auch “nur” betroffene oder besorgte Bürger.

Zum Schutz unzähliger Bürger, auch Kinder (deren Wohl sonst gefährdet ist), Tieren (die das ja auch sehr belastet), der Umwelt (auch durch extreme Feinstaubbelastungen etc.) ist das dringendst geboten, hängt „nur“ vom„good will“ der Politik ab!

In Berlin etwa wurde dies zuletzt von den Parteien diskutiert und gab es schon Willensbekundungen es umzusetzen, das reicht ja aber nicht, TATEN entscheiden ja- auch über die Gesundheit der Bürger!

Zumal, wie etwa die Berliner Zeitung vom 2. Januar dazu titelte, das ja ein bekanntes Thema ist:

Viele Schwerverletzte, Müllberge

Der normale Wahnsinn einer Berliner Silvesternacht

Weiter heißt es dort:

Die Überreste des Jahreswechsels zeigen: Die Ballerfreude vieler Berliner ist ungebrochen – auch wenn mancher den Eindruck hatte, dass es in einigen Straßen ruhiger zuging. Und in der Tat wurden Feuerwehr und Polizei in der Neujahrsnacht etwas seltener alarmiert als im vorigen Jahr. In der Zeit von 19 bis 6 Uhr musste die Feuerwehr 1385-mal ausrücken: zu 432 Bränden. 894-mal musste der Rettungsdienst ausrücken. Zudem gab es 59 sonstige Einsätze. An normalen Tagen bewältigt die Feuerwehr rund 1400 Einsätze in 24 Stunden.

Allerdings, wenn auch vielleicht die Warnungen zuvor etwas gefruchtet haben, eben weiterhin viel zu viel.

Zumal es auch noch perverse Auswüchse gibt, wie die Zeitung auch berichtete:

„Insgesamt gab es 49 Übergriffe auf Einsatzkräfte, davon 33 mittels Pyrotechnik“, teilte die Feuerwehr mit.

Und laut einer aktuellen FORSA-Umfrage haben sich nun auch in Berlin die Mehrheit der Bürger dafür ausgesprochen, diesen Wahnsinn zu stoppen. Das dürfte in anderen Bundesländern kaum anders sein- zumindest ist es im Interesse der Volksgesundheit endlich Verbote umzusetzen.

Und das (auch von der Berliner Zeitung am 2. Januar geschrieben) kann man nur teilen:

Kommentar zum Feuerwerk Verbietet endlich das Knallzeug!

Mit dem Fazit dort:

Die Umweltbelastungen sind beim Straßenkampf in Berlin das kleinere Problem. Aber wenn das Feinstaub-Argument – das bei Rot-Rot-Grün so populär ist, wenn es gegen Autos geht – ein Weg wäre, das Knallzeug zumindest innerhalb des S-Bahn-Ringes zu verbieten – warum nicht?

Mit Gegnern des Verbotes der fatalen „Böllerei“ können bis dann sicher auch Gespräche umgesetzt werden, wie Alternativen geboten werden können (wie etwa „kontrollierte“ Feuerwerke wie an diversen Orten in Berlin und anderswo, wie es auch die Zeitung vorschlägt, teilweise auch mit Bürger-Beteiligung). Aber Verbote sind alternativlos, wie auch dort zu sehen:

Die Warnungen scheinen mit dem Feinstaub-Qualm der Böller zu verfliegen. Man möge Raketen nicht auf Menschen richten und nicht auf Gebäude, mahnte die Feuerwehr. Vor allem solle man keine illegalen Pyros zünden, die wegen ihrer hohen Sprengkraft schwerste Verletzungen verursachen können. Doch auch dieses Silvester zeigte: Die Warnungen blieben meist ungehört.

Wieder zündeten Verrückte die sogenannten Polenböller, die zum Teil Industriesprengstoff enthalten, bei den Zündzeiten unberechenbar sind und schon in der Hand losgehen können. Wieder wurden mehrere Wohnungen durch diese Kleinbomben in Schutt und Asche gelegt. Und wieder gab es Schwerverletzte mit abgetrennten Fingern. In einigen Kiezen war Straßenkampf, als auch legales Feuerwerk kreuz und quer geschossen wurde”. Es stehen den Interessen der Mehrheit nur die weniger entgegen, wie es auch weiter in dem Kommentar heißt:

“ Hemmungslose Auswüchse von Neukölln bis Marzahn stellte der frühere Berliner Feuerwehrchef Albrecht Broemme kürzlich in dieser Zeitung fest. Schon vor 15 Jahren hatte er gefordert, das Abbrennen von Feuerwerk anders zu organisieren, etwa mit zentralen Abbrennplätzen. Seither passierte nichts, außer dass jetzt vor Silvester breit über ein Böllerverbot diskutiert wurde. Der Einzelhandel und verschiedene Politiker sind dagegen. Und die derzeitige Feuerwehr-Führung setzt lieber auf Information darüber, wie man Böller und Raketen sicher abbrennt”.

Das reicht aber eben nicht, worauf der Kommentar bzw. Herr Broemme feststellt- und die genannten Fakten, Opfer ja auch eindrücklich beweisen.

Es bedarf Verboten.

Zumal, wie auch der Berliner Tagesspiegel schon am 26. 12. 18 berichtete, es im Vorjahr in Brandenburg Silvester sogar

2 Tote durch Feierwerk

gab. Und deutsche Augenkliniken über 800 Augenverletzte meldeten usw. Unter anderem der Charite- Oberarzt Dr. Tobias Lindner setzte sich deshalb nun auch für ein Verkaufsverbot von Feuerwerk für Laien ein (etwa im Berliner Kurier vom 26.12.18).

Experten und Bürger gemeinsam könnten hier sicher auch noch weitere Ideen entwickeln, da die Gefahr durch “Böller” kaum geringer ist als durch Waffen könnte man gefährliches Feuerwerk so ja auch nur an Menschen mit einer Art “Führerschein” dafür ausgeben. Auf jeden Fall muss aber endlich gehandelt werden! Wer daran noch Zweifel hat gehe doch einmal in das Unfallkrankenhaus oder die Charite in Berlin oder andere Kliniken und sage den (auch ganz jungen) Opfern, dass das doch nicht so schlimm sei und “no risk, no fun” ...