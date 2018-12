Auch die Nasengröße könne keinen Aufschluss über den Penis ihres Trägers geben, sagt Darius Paduch, Professor für Fortpflanzungsmedizin und Urologie von der Cornell University in Ithaca, New York, im “ MEL Magazine ”.

Ein schneller Blick auf seine Füße und schon kennt ihr die Penis-Größe des Gegenübers, lautet eine beliebter Ratschlag – ganz so einfach ist es leider nicht, wie Urologen des St. Marys Universitätsklinikums in London schon 2002 feststellten. Sie untersuchten die Penis-Länge von 104 Männern mit den Schuhgrößen von 42 bis 48 und konnten “keinen wissenschaftlichen Beleg für den Zusammenhang” von Schuhgröße und Penis-Größe finden.

Wir haben besonders verbreitete Mythen über große Penisse ausfindig gemacht und überprüft, was wirklich an ihnen dran ist.

In der Sportumkleide unter pubertierenden Jungs, beim Mädels -Abend mit Weinchen, in den Chat-Gruppen mit den besten Freunden, in Kommentarspalten und Internetforen unter Decknamen: Wo über Sex gesprochen wird, kommt die Rede auch schnell auf Penisse – und dabei scheinbar oft besonders wichtig: deren Größe .

Kein ewiges Penis-Wachstum

Auch eine Korrelation von Körpergröße und Penisgröße schloss Paduch gegenüber “MEL Magazine” aus. Die Ergebnisse von David Veale vom King’s College London und Kollegen zeigen jedoch etwas andere Ergebnisse: Sein Team wertete knapp 20 Studien aus, in denen die Penisgröße oder der Penisumfang von mehr als 15.500 Männern im Alter von 17 bis 91 Jahren von Fachpersonal erfasst wurde.

Sie konnten immerhin eine schwache Korrelation zwischen Körpergröße und der Größe des erigierten Glieds feststellen.

Kann der Penis im Alter wachsen?

Wer mit seiner Penis-Größe unzufrieden ist, klammert sich unter Umständen an die Hoffnung: Wächst das gute Stück vielleicht noch? So hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der Penis, ähnlich wie das menschliche Ohr, ein ganzes Leben lang wachse, wie zum Beispiel im “MEL Magazine” spekuliert wird.

Dabei ist wohl leider das Gegenteil der Fall. Der Penis wachse in der Pubertät, also zwischen neun und 14 Jahren am meisten, schreibt das Medizin-Portal “WebMD”. Das Wachstum setze sich dann noch manchmal verlangsamt bis in die frühen 20er fort.

Im Alter schrumpfe der Penis dann eher, schreibt Dr. Madeleine Castellanos, die Autorin von “Penis Problems: A Men’s Guide” in der US-HuffPost.

“Sobald ein Mann in seinen 60ern oder 70ern ist, verliert er oft bis zu eineinhalb Zentimeter Penis-Länge.”