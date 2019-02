Münster feiert diesen untalentierten Straßenmusiker – das ist seine Geschichte

Rajah Rajasingham zückt seine Rasseln in der Innenstadt von Münster, holt tief Luft und reißt den Mund auf wie ein Karpfen. Die Laute, die daraus hervorkommen, beschreiben manche Münsteraner als das Schrecklichste, was sie je gehört haben. Trotzdem oder gerade deshalb lieben es viele, wenn Rajah singt.

Genau genommen ist es ein markerschütternder Sprechgesang, der durch Münsters Innenstadt schallt wie die Rufe eines Marktschreiers. “Oh my daaaarling. Oh my daaarling. Oh my daaarling, Clementine.“ Drei Worte und ein Name sind es, mehr nicht. Seit Jahren wiederholt er sie, immer und immer wieder. Es ist ein Liebeslied, sagt Rajah.

Wenn der Straßenmusiker, 59, dunkle Haut, ein Strohhut auf dem Kopf und einen Klapptisch unter dem Arm, zu seinem Arbeitsplatz stampft, gibt es kaum jemanden, der ihn nicht begrüßt.

Der Wurstbudenverkäufer lächelt ihn an. Eine Frau mit roten Locken ruft “Oh my darling!“ über die Straße und winkt ihm zu. Jugendliche stoßen sich mit den Ellenbogen an und raunen “Der Oh-my-darling-Mann“.

Rajah ist einer dieser Menschen, den jeder in einer Stadt zu kennen glaubt. Dieser Mensch, der ein bisschen anders ist, aber immer an der gleichen Stelle steht. Der skurril ist, aber nicht gefährlich. Der dazu gehört und trotzdem Außenseiter ist. Die Geschichte dieser Menschen kennt oft niemand. Warum sie geworden sind, wie sie sind, scheint nicht so interessant, wie die Tatsache, dass sie – mit einem nachsichtigen Lachen dürfen es die Bürger doch sagen, nicht wahr – offensichtlich Verrückte sind.

Dass Rajah aus Sri Lanka geflohen ist, viele Jahre alkoholabhängig war und einmal fast verbrannt ist – davon wissen die meisten Münsteraner nichts.

Das Ordnungsamt nahm Rajah seine Trommeln

Meistens steht Rajah mit seinen Rasseln in der Hand vor dem Hauptbahnhof Münster. Da, wo die Touristen weiter in Richtung Innenstadt ziehen. Sein Gesang ist eine schöne Begrüßung für die Besucher, glaubt er. “Meine Musik macht glücklich.”

Das Ordnungsamt glaubt das eher nicht. Sie haben ihm seine Trommeln weggenommen. Also hat Rajah sich Rasseln gekauft. Den manchmal leicht verstörten Blicken nach zu urteilen sind es wohl tatsächlich die Touristen, die sein Gesang am meisten stört. Sie kennen Rajah noch nicht, wissen nicht, dass er in Münster eine Art Institution ist.

“Cool“, oder “witzig“ sind Wörter, die in Münster über den “Oh-my-darling-Mann“ fallen. So nennen sie ihn hier, weil kaum jemand seinen Namen kennt.

“Er weiß ja nicht, dass er nicht singen kann“, betonen manche Münsteraner, als müssten sie ihren Straßenmusiker verteidigen.

“Ich kann singen“, sagt Rajah. Es klingt verständnislos. “Ich singe doch den ganzen Tag.“

Einmal wurde er zusammengeschlagen

Rajahs Deutsch ist schlecht. Er ist nur mit Mühe zu verstehen. Einerseits, weil er 1985 vor dem Krieg von Sri Lanka nach Deutschland geflohen ist und seitdem nie richtig Deutsch gelernt hat. Andererseits, weil er keine Zähne mehr hat. Er zeigt mit einem Finger auf sich, unter dem Nagel hat sich schwarzer Dreck angesammelt. “Berühmt. Gefällt mir.“