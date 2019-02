Mueller-Ermittlungen angeblich vor Abschluss: So bereitet sich Trump vor

Warum die Öffentlichkeit den Bericht womöglich nie sehen wird:

Trumps neuer Justizminister Barr gilt als Kritiker des Sonderermittlers. Im Juni 2018 schickte Barr ein Memo an das Justizministerium, in denen er den Umfang der Untersuchungen in der Russland-Affäre kritisierte. Ermittlungen gegen Trump wegen möglicher Justizbehinderung etwa seien nicht zulässig.

Nach den Statuten des Justizministeriums liegt die Entscheidung, ob der Mueller-Bericht veröffentlicht wird, bei Barr. Der Minister könnte also entscheiden, nur Teile des Berichts freizugeben – womöglich sogar gegenüber dem Kongress.

In einer Anhörung vor seiner Bestätigung im Amt sagte Barr im vergangenen Monat:

“Der Justizminister, so verstehe ich die Regeln, kann dem Kongress über die Ergebnisse der Ermittlungen berichten. Ich glaube, dass da Diskretion möglich ist, was die Inhalte angeht, die der Minister in den Bericht [an das Parlament] eingehen lassen kann.”

Die demokratische Opposition in den USA befürchtet nun, dass Barr Teile des Berichts unter Verschluss halten wird. Barr müsste eine solche Geheimhaltung allerdings durch außerordentliche Argumente – wie Sicherheitsbedenken oder Personenschutz – begründen. Die Entscheidung könnte dann angefochten werden.

Wie sich Donald Trump auf den Mueller-Bericht vorbereitet: