Mit Feedbackkultur wirksamer führen

Es gibt viele verschiedene Hebel, Tools, Methoden etc. um Führungsverhalten und Wirksamkeit der Führung zu optimieren. Sehr effektiv ist dabei nach wie vor die Rückmeldung zum eigenen Verhalten. Ohne Feedback zu arbeiten, ist eigentlich wie im Blindflug fliegen.

Nicht alle Führungskräfte und Manager fragen sich, ob sie bei ihren Mitarbeitern so ankommen, wie sie es sich wünschen. Manchen ist es vielleicht egal, doch oft ist es auch schwierig für Führungskräfte, ehrliches Feedback oder konstruktive Kritik zu erhalten.

Insbesondere ausgeprägte Hierarchien und feste Strukturen können eine Fehleinschätzung der eigenen Person begünstigen, da Feedback nur selten einfach so angeboten wird. Man muss es einfordern bzw. einholen. Denn wir haben alle unsere blinden Flecken, vergleichbar mit dem toten Winkel im Außenrückspiegel eines Autos.

Wenn wir beim Autofahren die Spur wechseln, schauen wir zunächst in den Rück- oder Seitenspiegel, um zu prüfen, ob wir freie Fahrt haben. Wir scheren aus, doch in diesem Moment kommt ein anderes Fahrzeug heran, das wir nicht sehen konnten, weil es im toten Winkel war. Wir konnten nicht sehen, dass es gleich knallt, alle anderen hingegen schon.

Solche Situationen sind durchaus vergleichbar mit unserem Verhalten. Alles, was wir tun und sagen hat eine Wirkung auf andere – auch wenn uns diese nicht immer bewusst ist, nehmen andere diese sehr wohl wahr.

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung abgleichen

Wer sich selbst hinterfragt und die eigene Selbstwahrnehmung immer wieder durch Feedback mit der Fremdwahrnehmung abgleicht, kann eigene Fehler erkennen, aus diesen lernen und seinen Wirkungsgrad erhöhen. Studien zeigen immer wieder; wer regelmäßig über seine Leistung, Ergebnisse und Handeln reflektiert, ist effektiver. Bedeutet: ein möglichst realistisches Selbstbild mit möglichst wenig blinden Flecken und einer hohen Übereinstimmung des Selbst- und Fremdbildes.

Problematisch wird es, wenn sich Führungskräfte dessen nicht bewusst sind. Es braucht einen gewissen Grad an Problembewusstsein und Reflexion, um zumindest in Betracht zu ziehen, dass das eigene Selbstbild vielleicht nicht ganz mit der Fremdwahrnehmung kongruent ist.

Feedbackkultur etablieren

Blinde Flecken und tote Winkel lassen sich aber durch das Einholen von Rückmeldung und Feedback beseitigen. Dialog und eine Kultur des Vertrauens sowie der Wertschätzung schaffen eine gute Basis für Rückmeldungen zu Leistung und Verhalten. Um eine Feedbackkultur ins Leben zu rufen, müssen Führungskräfte diese zunächst durch die Bereitschaft zum Einholen von Feedback vorleben. Zudem sollten sie Mitarbeiter dazu ermutigen, sich gegenseitig Feedback zu geben. Und natürlich ist wichtig, dass Rückmeldungen »richtig« gegeben werden, professionell, sachlich, korrekt, ohne, dass sich eine Person dadurch angegriffen fühlt.

Hand in Hand mit einer Feedbackkultur geht oft auch eine ausgeprägte Fehlerkultur, in der weder Mitarbeiter noch Führungskräfte Angst davor haben müssen, Fehler einzugestehen. Stattdessen werden Probleme offen und transparent gemacht. Daraufhin kann gemeinsam nach einer Lösung gesucht sowie Strategien zur Vermeidung dieser Fehler in der Zukunft entwickelt werden.

Für die tägliche Praxis bedeutet das, dass Feedbacks nicht nur einmal im Jahr in Mitarbeitergesprächen gegeben werden, sondern immer wieder in den Alltag integriert werden, z. B. nach einem Meeting oder einer Präsentation. Wer immer wieder über den Tellerrand hinausblick, bleibt offen für neue Chancen und Möglichkeiten.