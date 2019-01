"Mit diesen Sex-Regeln habe ich meinen Partner von einer offenen Beziehung überzeugt"

Das mag zum Teil an romantischen Hollywoodfilmen liegen und auch an unseren (fehlenden) Beziehungsvorbildern. Fakt ist jedoch, dass nur den wenigsten von uns beigebracht wurde, unsere Grenzen in einer Partnerschaft zu verhandeln und für unsere Bedürfnisse einzustehen.

Und auch ich kenne dieses Problem. Als jemand, der schon sowohl monogame als auch offene Beziehungen geführt hat, weiß ich, dass es Menschen in der Regel schwerfällt, festzulegen, wo die Grenzen für sie ganz persönlich liegen. Vielleicht liegt es daran, dass Monogamie in unserer Kultur als die Norm gilt. Doch allzu häufig verlassen wir uns darauf, dass das Bild, das andere von einer idealen Beziehung zeichnen, auch das ist, was unseren Wünschen entspricht.

Es ist ganz normal, dass es in Beziehungen zu Schwierigkeiten und auch mal zu Streit kommt. Ich finde aber, dass es unglaublich wichtig ist, besonders in den Dingen, in denen ihr euch nicht einig seid, darauf zu achten, wo für dich ganz persönlich die Trennlinie zwischen dem verläuft, was du akzeptieren kannst und was nicht. Das wird deine Beziehung stärker machen, als wenn du dich ewig nach äußeren Stereotypen und dem, was angeblich „normal“ ist, richtest, und selber dabei kreuzunglücklich fühlst.

Dafür musst du natürlich wissen, was du willst und das auch kommunizieren. Genauso solltest du deinem Partner den Raum geben, seine Bedürfnisse zu formulieren. Nur so könnt ihr lernen, miteinander richtig umzugehen.

Monogame oder offene Beziehung – nicht einfach zu beantworten

Die Frage Monogame oder offene Beziehung? ist nicht mit A oder B zu beantworten, die Grenzen sind fließend. Wie deine Einstellung zu dem Thema ist, kann auch von der Situation abhängen. Vielleicht findest du es okay, wenn die oder der andere sich auf Reisen in einem anderen Land mit anderen Sexpartner*innen für eine einmalige Sache trifft. Würden sie oder er das hingegen in der Stadt tun, in der ihr gemeinsam lebt, wäre es ein No-Go.

Es gibt auch Menschen, die zwischen romantischer und sexueller Intimität unterscheiden. Du siehst, es gibt ein ganzes Spektrum von Situationen und Möglichkeiten, die weit mehr beinhalten als “Mein*e Partner*in hat Sex mit einer anderen Person.“