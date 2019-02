Im vergangenen Februar waren meine Schwester und ich in Austin, Texas. Es sollte ein entspannendes Wochenende mit viel gegrilltem Essen und Gelächter werden. Während meine Schwester unter der Dusche war, glitt ich gedankenverloren mit den Händen durchs Haar. Da fühlte ich es – etwas Weiches und etwas Fleischiges. Das fühlt sich nicht richtig an, dachte ich noch.

Was es mir bedeutet, habe ich nie realisiert, bis ich begann, es in handgroßen Mengen zu verlieren. Das zwang mich dazu, die Art und Weise wie ich durchs Leben ging, zu überdenken.

Ich fragte meine Schwester, ob sie nachschauen könne. Sie keuchte. Es war eine 1-Dollar-große kahle Stelle auf meinem Hinterkopf. Ich rastete natürlich völlig aus, begann zu weinen und rief meinen Vater in Kalifornien an. Er hatte die Vermutung, dass es sich um die Autoimmunkrankheit Alopecia Areata handelte. Bei dieser Krankheit attackiert der Körper die Haarfollikeln. Man nimmt an, dass Stress diese Krankheit triggert. Mich überraschte das nicht, weil ich schon lange mit einer Angststörung lebe.

Zu dieser Zeit lebte ich gerade in New York und arbeitete in den Medien, obwohl ich das Interesse an beidem, an der Stadt und an der Industrie, schon lange verloren hatte.

Ich bin auf Hawaii aufgewachsen und den New Yorker Winter zu überstehen wurde für mich immer härter. Ich hatte ständig Angst um meine Freundschaften, um meine Lebenssituation und mein Liebesleben. Ich setzte mich selbst unter extremen Druck, um einen Traumjob an der West Coast zu ergattern. Ich kam weit genug im Bewerbungsprozess, dass sie mich nach Kalifornien einluden.

Ein Vorstellunsgespräch bedeutete tagelanges Kopfzerbrechen

Ich weiß noch, wie ich mir tagelang den Kopf über das Vorstellungsgespräch zerbrach. Als ob der Job das goldene Ticket aus allem, das ich fühlte, sei. Ich erinnere mich auch noch daran, wie ich vor dem Gespräch mein nasses Haar kämmte und wie sich ein Bündel Haarsträhnen in den Zähnen des Kamms verfing. Ich zuckte nur mit den Achseln, denn in diesem Augenblick war das Kahlwerden nicht auf meinem Radar.