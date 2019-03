Mit 14 vergewaltigt, aufgewachsen mit Behinderung: Wie Musola heute Frauen in ganz Afrika inspiriert

Musola Catherine Kaseketi ist die erste professionelle weibliche Regisseurin Sambias. Im Jahr 2018 wurde sie in der Kategorie Kunst, Kultur und Sport mit dem “Her Abilities”-Award ausgezeichnet. In ihren Filmen thematisiert sie die Lebensumstände von Frauen mit Behinderungen, die – so wie sie selbst – häufig Barrieren ausgesetzt sind.

Ihr erster Film “Suwi” wurde 2009 veröffentlicht und auch auf zahlreichen europäischen Filmfestivals gezeigt. Sie initiierte Sambias erstes internationales Filmfestival und gründete die gemeinnützige Stiftung “Voile Images”, die junge sambische Filmemacher ausbildet. In der HuffPost berichtet sie, wie sie die Umstände ihrer Kindheit sie zu der starken Frau gemacht haben, die sie heute ist.

Musola Catherina Kaseketis Blick ist fest. Ihre tiefbraunen Augen strahlen. Doch es ist auch Traurigkeit, die aus ihnen spricht.

Im Oktober 1968 wurde die heute 50-Jährige geboren, in einer kleinen Stadt namens Solwezi im Nordwesten Sambias. Ihr Vater nannte sie Musola. Musola bedeutet Einheit.

Als sie 1,5 Jahre alt war, injizierte ihr eine Krankenschwester eine Spritze falsch in ihr Bein. Nur dank einer Operation konnte sie danach wieder laufen, allerdings humpelt sie seitdem und hat Schwierigkeiten und Schmerzen beim Gehen.

Ihre Mutter habe gesagt, sie sei immer ein intelligentes, glückliches und witziges Mädchen gewesen, das andere gerne unterhalten hätte. Doch dann trennten sich ihre Eltern und Musola musste bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter leben.

“Das Leben mit meiner Stiefmutter war von Beginn an ein herausforderndes und miserables Leben. Ich weinte Tag und Nacht”, erzählt sie im Gespräch mit der HuffPost. Ihre Stiefmutter zwang sie, alle Hausarbeiten zu erledigen.

“Ich erinnere mich daran, dass ich an einem Seitentisch stehen und kochen musste, die Wäsche für meine Stiefbrüder, -schwestern und Tanten erledigen musste und alle drei Schlafzimmer des Hauses, den Hof und das Spielzimmer putzte.”

Jeden Tag musste sie mehr als 14 Kilometer zu Fuß in die Grundschule laufen – weil sie von ihrem Vater kein Geld für die Busfahrt bekam. Doch von all diesen Umständen ließ sie sich nicht davon abbringen, eine brillante Schülerin zu sein.

Doch weil sie zu Hause kaum zu essen bekam, musste sie auf dem Weg zur Schule auf Mangobäume klettern, um ein ausreichendes Frühstück zu haben. Mit der Zeit wurde ihr Bein schwächer und schwächer. Ihre körperlichen Einschränkungen immer schlimmer.

Irgendwann fing sie an, ihre Gefühle und Erlebnisse mit Schreiben, Poesie und Singen zu verarbeiten.

STEPMOTHER

Stepmother your harshness

Has broken my heart

When you shout at me

Pain strikes my already broken heart

It is always the cause of this pain

That tears roll down my cheers for hours

Stepmother, am I not like any other child in this house

Am I like a goat among sheep

Like a sinner among Christians

Like a baobab tree in a coffee plantation

Like a tablet of chloroquine in a plate of chocolates

Am I not expected to be here

Stepmother I regard you as my own mother

I respect you as I respect my own mother

But why do you have to treat me like a stranger in my father’s house

Why can’t you give me the motherly love

I really need that love

Stepmother I am on my knees

Please let me enjoy the fruit

Of being in my father’s house!