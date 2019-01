► Papst Franziskus richtete am Sonntag einen “betrübten Appell” an die europäischen Staats- und Regierungschefs, sich solidarisch mit den 49 Menschen zu zeigen.

► Malta und Italien rückten auch am Sonntag nicht von ihrer Linie ab und verwehrten weiter die Einfahrt in ihre Häfen. Auch die Bundesregierung beendete die Hängepartie nicht.

► Die Hängepartie geht weiter : Ohne Aussicht auf einen sicheren Hafen harren zwei deutsche Hilfsorganisationen weiter mit geretteten Migranten an Bord ihrer Schiffe im Mittelmeer aus.

Die Hintergründe um das Drama im Mittelmeer:

Die Schiffe von Sea-Watch und Sea-Eye befinden vor der maltesischen Küste, doch anlegen dürfen sie dort nicht, weil sich die Regierung gegen die Aufnahme der Migranten sperrt. Die 32 Menschen an Bord der “Sea-Watch 3” wurden bereits am 22. Dezember gerettet. Auf der “Professor Albrecht Penck” der Regensburger Organisation Sea-Eye warten weitere 17 Migranten auf die Erlaubnis zum Anlaufen eines Hafens.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rettungsschiffe auf dem Meer blockiert sind, während die EU-Mitgliedstaaten um eine Lösung für die Menschen ringen. Seit Antritt der populistischen Regierung in Italien im Sommer sind die dortigen Häfen de facto dicht für die Schiffe der Hilfsorganisationen.

An Bord ist die Lage nach Angaben von Sea-Watch mittlerweile sehr angespannt. Am Freitag kam es zu einem kritischen Zwischenfall: Ein Migrant sprang aus Verzweiflung ins Wasser, um nach Malta zu schwimmen. Er wurde gerettet und wieder an Bord genommen.