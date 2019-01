Michael Schumacher ist vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden.

Zu seinem Geburtstag veröffentlichte seine Familie eine emotionale Botschaft auf Facebook – und auch Tochter Gina ehrte ihren Vater mit einem rührenden Post.

Im Video oben seht ihr: “Grand Prix der Erinnerungen” – hier werden Michael Schumachers persönliche Erinnerungsstücke ausgestellt.

Am. 3. Januar wurde Michael Schumacher, die deutsche Formel-1-Legende, 50 Jahre alt. Seit seinem Ski-Unfall im Jahr 2013 in den französischen Alpen hält sich die Familie des ehemaligen Rennfahrers über dessen Zustand bedeckt.

Umso mehr erfreute es Fans des ehemaligen Profisportlers, dass sich Schumachers Familie anlässlich zu seinem Geburtstag an die Öffentlichkeit gewandt hat. Einen Tag vor seinem Geburtstag schrieb die Familie in einem Facebook-Post :

“Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert.”

Michael Schumacher wurde 50 Jahre alt

Und auch Michael Schumachers 21-jährige Tochter, Gina Marie, hat einen Instagram-Post hinsichtlich des Geburtstags ihres Vaters verfasst. Sie veröffentlichte drei Bilder von Schumacher und schrieb dazu: “Happy Birthday. To the best dad” (zu deutsch: Alles Gute zum Geburtstag an den besten Vater).