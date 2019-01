Michael Schumacher: Familie gibt Statement anlässlich 50. Geburtstags ab

Am 3. Januar 2019 wird die Formel-1-Legende Michael Schumacher 50 Jahre alt. Seit seinem Ski-Unfall 2013 zeigt sich die Familie des ehemaligen Rennfahrers bedeckt.

Nur selten gibt es öffentliche Statements der Familie zu dem 49-Jährigen.

Einen Tag vor seinem Geburtstag wandte sich Schumachers Familie nun in einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit. Sie schrieb:

Anlässlich seines Ehrentages soll eine App erscheinen, die als virtuelles Museum über das Leben und die Erfolge des Ex-Sportlers fungieren wird.

Und weiter:

“Michael kann stolz sein auf das, was er erreicht hat, und wir sind es ebenfalls. Deshalb erinnern wir an seine Erfolge durch die Ausstellung Michael Schumacher Private Collection in Köln, durch die Veröffentlichung von Erinnerungen in sozialen Medien oder durch die Fortsetzung seiner gemeinnützigen Arbeit durch die Keep Fighting Foundation. Wir möchten damit den Blick wieder auf seine Siege, seine Rekorde und seinen Jubel lenken.”