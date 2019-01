"Ticket in die Heimat": Nach Messerangriff in Cottbus sorgt Stadt mit Forderung für Kritik

► Laut Polizeiangaben ist ein 28-Jähriger in der Neujahrsnacht in Cottbus Opfer einer Messerattacke geworden. Bei dem Angreifer handele es sich nach den ersten Ermittlungen um einen Ausländer, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd.

► Das Opfer kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach dem Täter wird noch gefahndet. Die Stadt Cottbus gab am Dienstag ein Statement zu der Tat ab, das nun für Kritik sorgt. Darin heißt es:

“Sollte der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben. Wir hoffen, dass die rechtsstaatlichen Instanzen schnell und kompromisslos entscheiden. Wir lassen unsere Stadt nicht durch Typen beschädigen, die sich nicht benehmen können und denken, Konflikte auf diese Art lösen zu können.”

► Bei Twitter gab es Kritik an der rechtspopulistisch anmutenden Wortwahl der Erklärung. Ein Nutzer schrieb etwa: “Welch grausames Klima muß in Cottbus herrschen wenn auch nur ein Mitarbeiter einer Stadt oder Behörde glaubt es sei in Ordnung und ohne Konsequenzen für ihn und seine Vorgesetzten so etwas zu schreiben!”

Was noch für Kritik sorgt:

Extremismusforscher Matthias Quent machte auf eine Unzulänglichkeit aufmerksam. Das “Gastrecht”, auf das sich die Stadt bezieht, ist nämlich kein juristisch existierender Begriff.