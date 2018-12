Im Mai können Sie durch Ihre Teilnahme an der Europawahl dazu beitragen, dass die Europäische Union auch in Zukunft ein Projekt von Frieden, Wohlstand und Sicherheit sein wird.”

So mahnte Merkel: “Gewissheiten der internationalen Zusammenarbeit geraten unter Druck. In einer solchen Situation müssen wir für unsere Überzeugungen wieder stärker einstehen, argumentieren, kämpfen. Und wir müssen im eigenen Interesse mehr Verantwortung übernehmen.”

Merkel betonte, Demokratie lebe vom Wechsel. “Wir bauen auf dem auf, was unsere Vorgänger uns überlassen haben, und gestalten in der Gegenwart für die, die nach uns kommen”, so die Kanzlerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft in ihrer Neujahrsansprache zu Toleranz, Offenheit und Respekt auf. Zudem schwört sie die Bürger darauf ein, dass Deutschland bereit sein müsse, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Das sind ihre drei wichtigsten Sätze:

3. “Wir müssen um Toleranz ringen”

Merkel sagte, Offenheit, Toleranz und Respekt hätten “unser Land stark gemacht”. “Für sie müssen wir uns gemeinsam einsetzen - auch wenn es unbequem und anstrengend ist.”

Deshalb müsse man auch politisch um diese Werte ringen.

Merkel dankte denjenigen, die “sich bereitwillig in den Dienst der Gesellschaft” stellen würden. “Ich danke an diesem Silvesterabend besonders allen Polizistinnen und Polizisten, Soldatinnen und Soldaten, den vielen Rettungskräften und all denjenigen, die sich in Krankenhäusern und in der Pflege um andere kümmern, genauso wie den Millionen ehrenamtlich Tätigen.”