Merkel trifft Arabische Liga: Auf der geheimen Agenda stehen vor allem EU-Themen

Die beiden Institutionen wollen trotz schwerer Meinungsverschiedenheiten ein Zeichen der Annäherung setzen.

► In der Abschlusserklärung des ersten gemeinsamen Gipfeltreffens im ägyptischen Scharm el Scheich sollen an diesem Montag Gemeinsamkeiten betont werden, etwa beim Engagement gegen den Terrorismus oder für internationale Krisenlösungen.

Am zweiten Tag des Gipfels soll es um die andauerenden Krisen und Kämpfe in Jemen, Syrien und Libyen gehen. Zudem wollen die Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Staaten unter anderem über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern beraten.

Wie schwierig das wird, ist kaum zu überschätzen.

Das Autokraten-Schaulaufen

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte die Gipfelteilnehmer bereits am Sonntag aufgerufen, die Probleme in der Region gemeinsam anzugehen. “Wir müssen das zusammen machen und dürfen das nicht den weit entfernten Weltmächten überlassen”, sagte er.

► Zugleich mahnte Tusk zu mehr Offenheit und Toleranz in den islamisch geprägten und überwiegend autoritär regierten arabischen Staaten.

Lebendige Zivilgesellschaften und interkultureller Dialog seien weniger anfällig für die Botschaften des gewalttätigen Extremismus, sagte er.

Tusk spielte damit darauf an, dass etwa Ägypten den Kampf gegen den Terror nutzt, um mit härtester Hand gegen Oppositionelle vorzugehen.

Tausende Regierungskritiker sitzen in Haft. Die ägyptische Presse ist weitgehend gleichgeschaltet. Die EU findet derweil keinen Weg, auf Verbesserungen zu pochen.

► “Es scheint, als denkt er, er kann damit durchkommen”, sagte ein EU-Diplomat der “Financial Times” über den ägyptischen Diktator Abdel Fattah as-Sisi. Ein anderer betonte, es sei klar, dass Sisi nicht Mandela sei.

Sisi ging auf das Thema Menschenrechte als Gipfelgastgeber nicht ein. Er forderte die EU hingegen auf, gemeinsam den Kampf gegen den Terror zu verschärfen.

Der Terror habe sich wie eine schädliche Plage verbreitet. Beide Seiten müssten dringend Seite an Seite stehen, um dieser zu begegnen. Al-Sisi sagte, der Gipfel zeige, dass beide Regionen mehr verbinde als trenne. Der Nahe Osten müsse sich von einer Konflikt- in eine Erfolgsregion verwandeln.

Die heimliche Agenda

Zu dem zweitägigen Spitzentreffen am Roten Meer sind fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und andere Regierungsvertreter zusammengekommen.

► Für Deutschland nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel teil, die am Sonntagabend erst zu Abendessen zum Gipfel eintraf.

Sie will sich an diesem Montag vor allem in die Diskussion um die Konflikte in Jemen, Syrien und Libyen gehen. Das ist die offizielle Linie.

Doch am Rande des Gipfels werden wohl noch zwei ganz andere Themen aufkommen, die den eigentlichen Kern des Gipfels überstrahlen könnten.

► Merkel kommt so mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen. Beide Politikerinnen wollten am Montag über den Stand der verfahrenen Diskussion zu den Modalitäten des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU beraten. Details wurden zunächst nicht bekannt. Es war allerdings nicht erwartet worden, dass Merkel May neue Vorschläge zur Lösung der Lage machen würde.