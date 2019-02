Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Angela Merkel reagiert nicht.

► Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nicht auf das Angebot mehrerer Oberbürgermeister reagiert, zusätzliche Mittelmeerflüchtlinge aufzunehmen. Das berichtet der “Spiegel”.

► Im Juli hat­ten die Stadt­ober­häup­ter von Köln, Bonn und Düs­sel­dorf, Hen­ri­et­te Reker (par­tei­los), As­hok Sridha­ran (CDU) und Tho­mas Gei­sel (SPD), in ei­nem of­fe­nen Brief an Bun­des­kanz­le­rin An­ge­la Mer­kel ihre Be­reit­schaft be­kun­det.

► Auf den Brief an Mer­kel ist laut Düs­sel­dor­fer Stadt­ver­wal­tung bis­lang kei­ne Ant­wort ein­ge­gan­gen.

Zum Hintergrund:

Mehr als 2200 Flüchtlinge sind im Jahr 2018 im Mittelmeer ertrunken. In Seenot geratene Flüchtlinge haben nach ihrer Rettung oft keine Perspektive in Europa an Land zu kommen.