Merkel als Vorbild? Das sagt Grünen-Chefin Annalena Baerbock

Tristar Media via Getty Images Bundeskanzlerin Angela Merkel und Grünen-Chefin Annalena Baerbock bei einem Treffen vor zwei Monaten.

► Baerbock bezeichnete es im Gespräch mit dem “Spiegel” als “kompliziert”, das Familienleben mit dem Beruf zu vereinbaren: “Aber ich will, dass Frau­en in die­sem Land je­den Job ma­chen kön­nen, egal ob sie Kin­der ha­ben oder nicht.”

► Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich in einem Interview zur Vereinbarung des Berufs als Politikerin mit ihrer Elternrolle geäußert – und dabei auch über Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen.

Baerbock lobte ausdrücklich, wie Merkel auf der internationalen Bühne auftrete – etwa, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin der Kanzlerin Blumen in die Hand drücke und diese die einfach cool wegpacke.

Baerbock sprack konkret zwei Problemfelder an, die sie im politischen Alltag erlebe:

1. Die Bedeutung der politischen Verantwortung für das Familienleben: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für Frauen noch immer eine Herausforderung, sagte Baerbock – das sei auch im Bundestag so. Man verpasse oft sehr spontan Momente, die man mit den Kindern verbringen wolle. Aber: “Es gibt Tage, die ge­hö­ren den Kin­dern, kom­me, was wol­le.”

2. Hass und Hetze, denen Politikerinnen ausgesetzt seien: Sie sei erschreckt, wie viel Aggressivität es in der Gesellschaft gebe, die sich vor allem im Netz Bahn breche, sagte Baerbock. Sie lasse vieles nicht an sich heran – doch wenn etwa die eigene Adresse im Netz stehe oder die Kinder erwähnt würden, mache das Sorgen. Baerbock sagte jedoch auch: “Wir dür­fen nicht zu­las­sen, dass so das de­mo­kra­ti­sche Ge­spräch ver­stummt.”

