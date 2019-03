Die junge Frau auf dem Bild ist eine der berühmtesten Personen der Welt.

Das Bild zeigt Melania Trump, die Frau von US-Präsident Donald Trump.

Im Video oben seht ihr, wie die First Lady vor ihren Schönheitsoperationen aussah.

Unschuldig lächelt die junge Frau in die Kamera. Dass die Person auf dem schwarz-weiß Foto die 17-jährige Melania Trump sein soll, ist nur schwer zu glauben. 1987 war die Frau von US-Präsident Donald Trump eine natürliche Schönheit. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Dazwischen liegen allem Anschein nach etliche Schönheitsoperationen.

Der slowenische Fotograf Stane Jerko entdeckte Melania im Alter von 17 Jahren durch Zufall auf der Straße. Damals hieß die First Lady noch Melania Knavs.

Mehr zum Thema: Expertin analysiert das Weihnachtsfoto von Donald und Melania Trump – und ist entsetzt

Foto zeigt 17-jährige Melania Trump – vor ihren Operationen

Der Fotograf sagte der Agentur Reuters:

“Ich kam von einer Fashion-Show in Ljubljana und sah sie vor dem Gebäude stehen. (...) Sie war groß und dünn und hat mich sofort in ihren Bann gezogen.”

Jerko machte seine Bilder – und Melanias Modelkarriere begann. Für ihren Job reiste die heutige First Lady schon damals um die Welt. 1998 lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Donald Trump auf einer Party in New York kennen.

Der Schönheitschirurg Dev Patel geht davon aus, dass sich Melania Trump mehrmals unter das Messer gelegt haben muss.

Mehr zum Thema: Angeblicher Nackt-Auftritt von Melania Trump – Twitter-Nutzer sind irritiert