Meine Tochter hat Mukoviszidose – so kämpfe ich gegen ihre Krankheit

Chris Müller ist Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenden der Tabakfabrik Linz. Seit der Geburt seiner Tochter, die mit Mukoviszidose zur Welt kam, kämpft er mit allen Mitteln gegen die Krankheit. Er will seiner Tochter und anderen Betroffenen ein weitgehend normales Leben ermöglichen.

Was als Idee begann, ist heute ein gigantisches Projekt, an dem Menschen aus der ganzen Welt beteiligt sind und das am Ende nicht nur Mukoviszidose-Patienten helfen wird.

Kurz nachdem unsere Tochter geboren wurde, kam die schreckliche Diagnose: Mukoviszidose. Eine bisher unheilbare, genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit, die das Leben unseres Kindes nicht nur erheblich erschweren, sondern auch frühzeitig beenden könnte.

Damals, vor acht Jahren, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommen würde. Doch schon wenige Monate später machte sich die Krankheit auf schreckliche Weise bemerkbar. Unser Baby litt unter schweren Infektionen. Wir mussten Wochen auf der Intensivstation verbringen. Unsere Tochter wurde mit Sauerstoff beatmet. Und obwohl das schon schrecklich genug war, war es erst der Anfang.

In diesen Wochen im Krankenhaus begriff ich erst so richtig, dass unser Baby sein Leben lang mit chronischem Husten, schweren Lungenentzündungen und massiven Verdauungsstörungen zu kämpfen haben wird.

Am meisten erschütterte mich damals die Lebenserwartung von Mukoviszidose-Patienten. Derzeit sind es durchschnittlich maximal 40 Jahre.

Meine Angst wandelte ich in Energie um

Ich verfiel zunächst in eine Art Schockstarre. Äußerlich funktionierte ich irgendwie. Aber innerlich war ich vollkommen abwesend. Ich hatte Angst.

Und diese Angst war es, die mich schließlich aus meiner Trance aufwachen ließ und mich zum Handeln antrieb. Aus Angst wurde Energie.