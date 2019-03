Mein Partner hat mich misshandelt – ich bin trotzdem mit ihm zusammen geblieben

Als er mich das erste Mal geschlagen hat, saßen wir gerade im Auto. Wie aus dem Nichts traf mich seine Hand plötzlich im Gesicht. Wir waren beide schockiert darüber, und einen Moment lang schwiegen wir.

Ich führte meine Hand zu meiner Lippe, um zu sehen, ob ich blute – meine Finger waren rot verfärbt. Fassungslos starrten wir auf das Blut an meinen Händen.

“Scheiße!” Seine Stimme klang höher als normal, geradezu panisch. “Das war nur ein Witz. Ich schwöre!” Er lachte. “Ich wollte dich nicht wirklich schlagen.”

Mir stockte der Atem.

“Ich schwöre bei Gott, das war wirklich nicht ernst gemeint”, sagte er. Meine Hände zitterten, mein Herz raste. “Das weißt du doch, oder?”

Ich nickte. Ich ignorierte meine innere Stimme.

Er nahm das Gespräch, dass wir gerade geführt hatten, wieder auf. Hin und wieder warf er mir einen Blick zu und entschuldigte sich. Jedes Mal lachte er ein entwaffnendes Lachen.

Mein Herzschlag verlangsamte sich wieder und auch ich griff unser Gespräch wieder auf. Bis wir an unserem Zielort angekommen waren, hatte meine Lippe schon wieder aufgehört zu bluten.

Dieser Augenblick, den wir soeben im Auto erlebt hat, begann, sich wie das anzufühlen, als was er es zuvor bezeichnet hatte: ein Unfall, ein Fehler, ein Witz.

Menschen sagen zu Missbrauchsopfern häufig, sie würden sich nicht so behandeln lassen

Das zweite Mal passierte es in unserem Schlafzimmer. In einem Moment stritten wir, im nächsten lag ich auf dem Boden und blickte zu ihm empor.

Wir stritten sehr viel damals. Auch nur eine falsche Antwort auf eine Frage löste eine Verkettung von Handlungen aus, die damit endete, dass mein Partner gegen Wände schlug oder mit Gläsern um sich warf. Ich saß währenddessen zusammengekauert auf der Couch und versuchte, das alles zu verstehen.

Zwischen dem ersten Erlebnis im Auto und dem zweiten in unserem Schlafzimmer lagen Monate. In dieser Zeit hatte ich mich zunehmend von meinen Freunden und meiner Familie entfernt. Die Richtung, die meine Beziehung eingeschlagen hatte, war furchterregend – ich war verwirrt, weil alles sich so schnell verändert hatte, ich schämte mich. Ich wusste einfach nicht, wie ich über all das sprechen sollte.

Ich höre immer wieder, wie andere Menschen sagen: “Ich würde mich niemals so behandeln lassen.” Oder: “Ich verstehe nicht, wie Frauen mit solchen Typen zusammenbleiben können.” Ich finde es schwierig, meine damalige Situation zu erklären. Er war ja nicht immer so. Es war nicht alles schlimm. Wenn wir uns gerade nicht gestritten haben, war alles prima. Er war lustig, liebevoll und aufmerksam.

Mein Partner wusste, dass er zu weit gegangen war

Während dieser guten Zeiten fragte ich mich, ob all diese schlimmen Momente überhaupt stattgefunden hatten. In den Tagen nach einem schlimmen Streit war er umso liebevoller, lustiger und aufmerksamer. Während dieser Tage machte er mir die wildesten Versprechungen, legte mir quasi die Welt zu Füßen.

Er würde es nie wieder tun.

Er meinte es nicht so.

Er würde mich nicht mehr schlagen.

Er hatte einfach nur die Fassung verloren.

Er versprach, dass alles besser werden würde.

Eine Zeitlang war alles großartig. Ohne offen darüber zu sprechen, wussten wir beide, wie schlimm es war, was er getan hatte.

Ihm war überaus bewusst, dass er zu weit gegangen war und wie nah dran wir waren, Schluss zu machen. Es lag spürbar in der Luft: Wenn er es noch mal tun würde, würde ich ihn verlassen. Und so schloss sich der Teufelskreis. Alles lief super, bis es eben nicht mehr super lief, und dann fing alles wieder von vorne an.

Am Ende war es ein dummer Streit wegen nichts, der alles zu weit trieb. Mir wurde klar, dass ich niemals mit jemandem glücklich werden könnte, der schon wegen Kleinigkeiten um sich schlug. Ein Teil von mir glaubte, dass mein Partner mich verstehen würde: Wer will schon so leben?