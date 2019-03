Mein Hund ist die letzte Verbindung zu meinem toten Mann – und nun stirbt auch er

Daisy war damals eine temperamentvolle Einjährige und nahm es mit jedem auf, der zu viel von Robs Aufmerksamkeit stahl. Schon als ich vor der geschlossenen Eingangstür stand, hörte ich ihr Gebell. Es war so laut, dass ich beinahe zurück in mein Taxi geflohen wäre.

Und das ist alles andere als übertrieben, bedenkt man, dass auch ich riesige Angst vor Hunden hatte, bevor ich Daisy kennenlernte. Bevor Rob und ich uns das erste Mal trafen, hatte er mir ein Bild von Daisy geschickt, um mir meine Furcht zu nehmen. Was jedoch nicht gerade hilfreich war. Denn unser Mädchen war eine Kreuzung aus Boxer und Pitbull und nicht irgend eine wandelnde Flauschkugel, die in eine Handtasche passt.

Zwischen Daisy und Rob gab es schon immer diese besondere Verbindung. Als sie zu ihrer neuen Familie ging, hatte ich sie verloren. Als mich die Nachricht ereilte, dass sie sterben würde, fühlte es sich an, als würden ich sie erneut verlieren. Aber es war mehr als das – es fühlte sich an, als würde ich den letzten Funken von Rob verlieren.

Ich habe damit gehadert, ob ich überhaupt darüber schreiben soll. Es fühlt sich fast albern an. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt das Recht dazu habe. Ich habe sie seit vier Jahren nicht mehr gesehen – nachdem mein Mann Rob im Jahr 2015 unerwartet starb, musste ich ein neues Zuhause für sie finden. Und dennoch: Mein Herz fühlt sich gerade an, als würde es zerbrechen.

Ich erinnere mich, dass ich sprachlos war, nachdem Rob mir seine Geschichte erzählt hatte. Dann bin ich zu Daisy gegangen, habe sie fest umarmt und mein Gesicht in ihrem Nacken vergraben. 18 Monate bevor Rob starb, waren wir so erschöpft von Robs Anfällen und zwischenzeitlicher Genesung, dass wir uns oft nur zu dritt zu Hause einsperrten.

Ich erinnere mich, wie behutsam Rob sie ins Auto legte. Wie ruhig sie war. Ich erinnere mich, dass ich nicht aufhören konnte zu weinen, dass ich tief beunruhigt war, dass ich nur wollte, dass es ihr bald wieder gut geht. Sie blieb eine Woche lang im Krankenhaus und verlor ein Auge. An dem Abend, an dem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, saß sie seelenruhig in unserem Garten und blickte hoch zu den Sternen.

Ja, Daisy und ich hatten unsere Momente. Ich schwöre: Jedes Mal, wenn ich wischte, wartete Daisy exakt den Moment ab, an dem ich fertig war – nur um dann mit ihren dreckigen Pfoten über den noch nassen Boden zu laufen. Aus irgendeinem mir unbekannten Grund hat sie ihren dreckigen Hintern nur an meiner Seite des Bettes abgewischt (danke, Daisy). Aber schließlich lernte sie, mich zu lieben.

Als Rob starb, war ich sehr dankbar, dass Tierschutz-Organisation Wood Green Daisy adoptierte. Aufgrund meiner Trauer und meiner neuen Lebensumstände – der Wohnung, in der ich nun lebte – konnte ich mich nicht mehr um Daisy kümmern.

Ich will sie dafür um Vergebung bitten – und kann es nicht.

Daisy ist jetzt zwölf. Das ist ziemlich alt für einen Hund ihrer Größe. Sie hat einen Schädelbruch überlebt, ein Auge und ihren Seelenverwandten von einem Tag auf den anderen verloren.

Ich erinnere mich, dass ich Rob einmal fragte: “Sie wird doch ungefährt 15, oder?” Und er warf mir einen traurigen aber liebevollen Blick zu, der mir sagte: Wahrscheinlich nein. Damals wusste ich noch nicht, dass Rob zuerst sterben und Daisy allein zurücklassen würde. Ich hätte niemals gedacht, dass sie ihn überleben würde, und ich hätte niemals gedacht, dass ich sie beide eines Tages verlieren würde.

Das einprägsamste Bild, dass ich von unserem Sohn im Kopf habe, ist, wie er die Straße entlangläuft – während Daisys vertraute Gestalt neben ihm her trottet. Die wunderbare Frau, die Daisy adoptiert hat, sagt, dass jedes Mal, wenn Daisy einen Mann in der Ferne sieht, sie unbedingt zu ihm hin und ihn beschnüffeln will. “Ich glaube nicht, dass sie jemals aufgehört hat, nach Rob zu suchen”, schrieb sie mir eines Tages. Daisy ist immer noch in unseren Gedanken. Ich glaube, auch Rob hat ihre niemals verlassen.

Ich glaube zwar nicht an ein Leben nach dem Tod – aber egal zu welchem Ort ein Hund geht, sobald er stirbt: Ich hoffe, Daisy und Rob werden sich wiederfinden.

Dieser Text erschien ursprünglich in der UK-Ausgabe der HuffPost und wurde aus dem Englischen übersetzt von Agatha Kremplewski und Viktor Weiser.